След интереса от Ман Юнайтед: Извадиха звезда от Италия заради "конкретни преговори с топ клуб"

Манчестър Юнайтед вече официално назначи Майкъл Карик като постоянен мениджър. След като получи позицията, бившият халф на “червените дяволи“ може да започне работа по лятната си селекция. Ман Юнайтед се нуждае от футболист именно на позицията, на която самият Карик игра. Според италианския журналист Фабрицио Романо, чийто специалитет са трансферите, от “Олд Трафорд“ има конкретен интерес към бразилската звезда на Аталанта Едерсон.

Манчестър Юнайтед има пратеници в Италия

След като Каземиро обяви, че напуска, а Мануел Угарте не показа качества, които да го превърнат в основен играч за Манчестър Юнайтед, от клуба трябва да намерят стабилен халф, който да влезе в ролята на 34-годишния бразилец. Според Фабрицио Романо “червените дяволи“ имат пратеници в Италия, които да опипат почвата около няколко трансфера – както за напускащи “Олт Трафорд“, така и за нови попълнения.

Едерсон пропусна последния мач заради “конкретни преговори с топ клуб“

Италианецът твърди още, че преговорите за бразилския полузащитник на Аталанта Едерсон напредват. Споразумението между двете страни е все по-близо, а финалното решение ще бъде на Манчестър Юнайтед – дали иска да продължи и да финализира сделката. На 22 май бергамаските изиграха предпоследния си мач от италианската Серия А – равенство 1:1 срещу Фиорентина. Едерсон не взе участие в срещата, а треньорът на Аталанта обясни отсъствието му: “Едерсон не игра днес, защото има конкретни преговори с топ клуб“. Все още няма информация дали въпросният “топ клуб“ е Манчестър Юнайтед, но “червените“ дяволи изглеждат като безспорния фаворит за подписа на бразилеца.

