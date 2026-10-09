Потвърдено: Радев се е срещал с дясната ръка на Зеленски в София

Ръководителят на президентската администрация и бивш шеф на разузнаването на Украйна Кирило Буданов е посетил България и се е срещна с премиера Румен Радев. Новината беше потвърдена официално от Министерския съвет часове след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов съобщи за посещението на Буданов в София.

"Във връзка с постъпили медийни запитвания Ви уведомяваме, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври, Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна", се казва в съобщение на правителството.

На 7 октомври - ден преди разговора на Радев и Буданов - се проведе Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова, на който се обсъждаха атаките срещу два товарни кораба в Черно море. Още: Илиян Василев посочи защо Буданов дойде в България

Часове преди това и украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинските разузнавателни и специални служби събират пълната информация за случая.

Посещението на Буданов стана публично достояние от информация на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.