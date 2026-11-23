Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър е на изненадващо посещение в София. Американският посланик в Алианса е пристигнал в България по покана на министъра на отбраната Димитър Стоянов, става ясно от официално съобщение на военното ведомство.

"Посещението идва в много важен момент, когато предизвикателствата по Източния фланг на НАТО нарастват всеки ден", заявил Стоянов по време на срещата си с Уитакър, цитиран от пресцентъра на министерството. Още: Официално: Ракетите, ударили в Полша на 20 ноември, са руски. Предстои извънредна среща на НАТО

Черно море и новите заплахи

Министърът подчертал, че усложнената обстановка за сигурност в Черноморския регион налага по-тясно взаимодействие между съюзниците и допълнителни мерки за защита. В този контекст двамата обсъдили възможностите за допълнителна подкрепа от НАТО за справяне с нарастващите заплахи.

Стоянов благодарил на съюзниците за бързата реакция на българското искане за съдействие и изпращането на патрулен самолет P-8 Poseidon.

"Истински оценяваме помощта от НАТО и САЩ, които откликнаха много бързо на нашето искане", заявил министърът. Той уверил, че България поддържа готовност за реакция при различни сценарии в Черно море, включително за противодействие на безпилотни системи.

Стоянов посочил и необходимостта страната ни ускорено да придобие способности за въздушно разузнаване, които са от ключово значение за откриването и проследяването на морски дронове. По думите му вече се полагат усилия за бързото осигуряване на подобни системи. Още: Рюте: НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша

От своя страна Матю Уитакър определил Черно море като показателен пример за нарастващите заплахи пред съюзниците. Той изразил тревога, че последиците от войната в Украйна вече се разпространяват далеч извън непосредствената зона на бойните действия и засягат все по-широки части от Черноморския регион.

F-16, "Страйкър" и нови ракети

В рамките на срещата двамата обсъдили и напредъка по проектите за придобиване на изтребителите F-16, бойните машини "Страйкър" и противокорабните ракети NSM.

Министърът на отбраната подчертал, че за България е приоритет доставките на новото оборудване да бъдат ускорени, за да могат въоръжените сили да разполагат с необходимите способности възможно най-скоро. Още: Сблъсък с танкер и гневни закани: Прехванати разговори разкриха хаос на руска фрегата

"През 2027 г. очаквам България да подпише още две споразумения със САЩ - за въоръжение на изтребителите F-16 Block 70 и за резервни части, необходими за тяхната поддръжка", заявил Стоянов.

Вашингтон очаква по-голяма отговорност от Европа

По време на разговорите Уитакър приветствал ангажимента на България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

По отношение на концепцията "НАТО 3.0" американският дипломат подчертал, че САЩ нямат намерение да напускат Алианса, но очакват европейските държави да поемат по-голяма отговорност за общата сигурност.

Целта, по думите му, е по-равномерно разпределение на ангажиментите между страните членки и укрепване на отбранителния капацитет на НАТО.