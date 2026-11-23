Лесно е да размахваш пръст. Особено към големите компании. Още по-лесно е да сведеш въздействието им единствено до обороти, печалби и пазарни дялове. А когато се появи повод за санкция - да поставиш под съмнение цялостния им принос към обществото.

Наложената наскоро на Kaufland България санкция от рекордните за европа над 76 млн. евро отново постави големия ритейл в центъра на общественото внимание. Без да навлизаме в правния спор, този случай естествено провокира един по-широк въпрос: как измерваме стойността, която големите търговски вериги създават за обществото?

Отговорът се крие в тяхната често невидима добавена стойност – инвестициите в градската среда, културата, местните общности и възможностите за хората.

Един от най-ярките примери е възстановяването на Централните хали в София от Kaufland България.

Инвестицията от близо 30 млн. евро върна към живот една от емблематичните исторически сгради на столицата. Но ако разглеждаме този проект единствено като реконструкция на търговски обект, ще пропуснем най-важното - Централните хали не са просто място за пазаруване. Те отново се превърнаха в пространство за срещи, култура и обществен живот.

По данни на ритейлъра, от повторното им отваряне през май 2024 г. сградата е посрещнала над 3,5 милиона посетители, а в нея са организирани около 1100 събития - над 90% от тях - безплатни.

Тези числа разказват история, която не може да бъде прочетена във финансов отчет – историята на една сграда, която отново принадлежи на града.

Сцена „Централни хали“ е видимата част от усилия, които Kaufland полага от години в подкрепа на културата. И показва разликата между еднократното спонсорство и дългосрочната инвестиция.

Всеки уикенд безплатните детски събития там редовно събират над 100 деца. За много семейства това е възможност за досег с изкуството, без допълнителни разходи. А когато тези срещи се повтарят, културата постепенно се превръща в навик.

Друг пример е партньорството с „Кинематограф“, което се разви от отделни прожекции до фестивал на късометражното кино за втора поредна година.

“Благодарение на културната сцена "Централни хали" за почти три години Кинематограф успя да покаже десетки български късометражни филми на над 1200 нови зрители. Тази подкрепа се оказа ключова, защото макар и държавата всяка година да усвоява бюджети за разпространение, късометражното кино напълно отсъства от политиките ѝ. Кинематограф се явява единствен разпространител на вече няколко стотин филма без държавна подкрепа. Нещо повече - цял филмов фестивал беше буквално спасен от Kaufland. Макар, че първото издание на Sofia Short Fest през 2025-а премина при абсолютен успех, с поставяне на неизпълними условия НФЦ остави второто му издание без финансиране и благодарение на Kaufland той оцеля. Затова целият културен сектор трябва да се стресне от ставащото с Kaufland, защото доста фестивали, продукции и организации разчитат на тяхната подкрепа. Хората е добре да знаят, че доста неща по този казус остават неказани и ефектите от него ще са много по-дълбоки, отколкото виждаме на пръв прочит.”, сподели Юлиян Спасов, основател на „Кинематограф“.

Това е същността на устойчивото партньорство - бизнесът не просто финансира събитие, а предоставя сцена, достъп до нови публики и възможност културните формати да растат.

Стойността, която не виждаме на касовата бележка

Големите търговски вериги имат едно основно предимство, което често подценяваме – те са част от ежедневието на милиони хора. Това им дава възможност да бъдат не само търговци, но и посредници между обществените каузи и хората. Виждаме го в подкрепата за българските производители, екологичните инициативи, дарителските кампании и инвестициите в градската среда.

Разбира се, бизнесът има интерес от тези инвестиции. Те изграждат доверие и по-силна връзка с общността. Но икономическата логика не обезценява обществения им принос. Напротив - най-устойчивите инвестиции са тези, при които интересите на бизнеса и обществото се срещат.