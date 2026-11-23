На 24 ноември 2026 г. вятърът ще е умерен и силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Облачността над цялата страна ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 23-29 ноември 2026 г.

Бурен вятър и в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове все още главно над северното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Продължителност на деня: 9 ч. и 28 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

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