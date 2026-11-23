С Kaufland Card XTRA потребителите могат да усъвършенстват езиковите си умения с премиум версията на популярното приложение за изучаване на езици

Да научиш нов език, да усъвършенстваш вече придобити знания или просто да отделяш по няколко минути на ден за нещо полезно. Kaufland дава възможност на своите лоялни клиенти да превърнат тези цели в реалност, като им предоставя безплатен достъп за два месеца до Super Duolingo. Предложението е достъпно за притежателите на Kaufland Card XTRA до 15 декември и позволява изучаването на чужди езици без реклами и ограничения в упражненията.

Duolingo е най-популярната платформа за изучаване на езици в света, която дава достъп до над 40 езика чрез кратки интерактивни уроци и игрови методи. Приложението превръща ученето в ежедневно предизвикателство, като съчетава упражнения за усвояване на нови думи, граматика, слушане с разбиране, произношение и превод. Така потребителите могат да развиват езиковите си умения със собствено темпо, като отделят само няколко минути на ден спрямо графика си.

С премиум версията Super Duolingo ученето става още по-удобно. Тя премахва рекламните прекъсвания и осигурява неограничен брой опити, така че допуснатите грешки да не спират напредъка. Потребителите получават и достъп до допълнителни възможности за затвърждаване на знанията, включително персонализирани упражнения за преговор на думи и фрази, които са ги затруднили в предишни уроци. Предвидени са и специализирани практики за подобряване на уменията за слушане и говорене.

Двата безплатни месеца Super Duolingo са достъпни единствено за клиентите с Kaufland Card XTRA. От предложението могат да се възползват както нови потребители на премиум услугата, така и хора, които вече са използвали пробен период или са имали платен абонамент в миналото. То не важи за потребители с активен платен абонамент за Super Duolingo. Кодовете, предоставени чрез Kaufland Card XTRA, не могат да се комбинират с други оферти.