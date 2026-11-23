Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) обяви, че към този момент се въздържа от предприемането на протестни действия.

"Още от встъпването си в длъжност министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев последователно поставя пред нас въпроса за ограниченията в бюджета и финансовите възможности на министерството. На всички проведени срещи той е бил открит по отношение на тези ограничения, като същевременно поддържаме постоянен диалог за търсенето на възможни решения", написаха от синдиката.

"Нашето решение да не предприемаме протестни действия на този етап е продиктувано именно от желанието да дадем възможност на този диалог да продължи и да доведе до конкретни резултати, за които ние от СОДС-МВР настояваме, като напр. получаване на възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас прослужено време)", уточниха още от СОДСМВР.

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От синдиката напомнят, че към момента е ясно, че за държавните служители със статут по ЗДСл, в проекта на държавния бюджет за следващата година са предвидени 5%-но увеличение на заплатите и суми за представително облекло.

Стъпка назад от заканите

Настоящото становище на синдикалната организация представлява доста по-умерена позиция от изказаната преди 2 седмици.

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Тогава от СФСМВР настояха служителите в МВР да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключва синдикални действия и поискаха увеличение на заплатите в сектора.

"Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) с огромно възмущение и категорично несъгласие констатира опита на държавата да реши фискалните проблеми, трупани години наред за сметка на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред", възмутиха се от синдикалната организация.

Според СФСМВР липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в проекта на Бюджет 2027, на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване, е ясен сигнал за пренебрегване на труда на българския служител в МВР.

"Да бъдем сочени като причина за бюджетния дефицит на държавата при сив сектор от над 30% е груба подмяна на истината. Напомняме, че по недемократичен начин сме лишени от правото да се сдружаваме в синдикати извън ведомството, което затваря възможността десетки хиляди държавни служители да имат представителство в НСТС. СФСМВР запазва правото да премине към синдикални действия в рамките на законите на Република България с цел защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове. Оттук нататък за нас е въпрос на чест!", коментираха тогава от СФСМВР.