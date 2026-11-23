Българският патриарх Даниил изпрати поздравително послание до руския патриарх Кирил по случай 80-годишнината му, в което подчерта "вековните духовни връзки, общата православна вяра и историческото братство между Руската и Българската православни църкви". Посланието е било произнесено на 22 ноември 2026 г. в Тронната зала на катедралата „Христос Спасител“ в Москва, по време на срещата на Кирил с делегацията на Българската православна църква, която е пристигнала в Русия за тържествата по случай юбилея му.

Откъде идва информацията?

За това съобщава македонската религиозна медия religija.mk, въпреки информация на сайта на Българската православна църква за събитието - няма.

Тук трябва да подчертаем, че разследване на Антидезинформационната мрежа за Балканите показа, че руската православна пропаганда си пробива път именно през църковните медии на Северна Македония.

Според македонската религиозна медия българската делегацията е била водена от епископ Исак Велбъждски, а сред членовете ѝ е бил и Михаил Тасков. На срещата според публикацията са присъствали и митрополит Антоний Волоколамски, председател на Отдела за външни църковни отношения на Московската патриаршия, както и други представители на Руската църква. ОЩЕ: "Като православни не трябва да се ръководим от националност": Думи на Даниил пред сръбски и руски духовници поставят под съмнение българщината

Посланието на Даниил: Все едно няма война в Украйна

В поздравителното си послание патриарх Даниил, от името на Светия синод и лично, пожелал на Кирил здраве и духовни сили в патриаршеското му служение, макар и руският патриарх да благославя оръжията и войната на Русия срещу православната Украйна.

В контраст с действителноста - българският духовен водач е подчертал особено единството в православната вяра и „хилядолетните връзки на мир и любов, взаимна подкрепа и взаимоизгодно сътрудничество“ между българския и руския народ, и двата православни, както и между техните църкви.

Даниил се е спрял и на отговорността на Кирил в период на, както той заявява в посланието си, нови трудни изпитания за Православието, пожелавайки му мъдрост и духовна сила в ръководството на Руската православна църква. ОЩЕ: Сбирка на "Сръбски" и "Руски свят" в София: Знаят ли българските служби какво се случва в БПЦ?

Любовно обяснение към Кирил от името на църквата ни

Епископ Исаак, поднасяйки поздравителното послание, е казал, че българският и руският народ са братски народи и че връзките им датират от времето на светите Кирил и Методий и тяхната просветителска мисия.

Епископът изглежда е пропуснал да критикува твърденията на руския диктатор Владимир Путин, повторени от руския посланик в Северна Македония Дмитрий Зиков, че кирилицата е дошла от македонските земи.

„Молете се за нас – за нашата църква, нашия патриарх, духовенството и верния народ“, обърна се Исаак към руския патриарх, добавяйки, че Българската църква обича Кирил и неговото паство.

Патриарх Кирил от своя страна подчерта, че братските духовни връзки между Руската и Българската църква са изграждани през вековете чрез молитва, духовен живот и кръвта на мъчениците. Той изрази и признателност за начина, по който патриарх Даниил изпълнява своето служение, отбелязвайки, че това допринася не само за Българската църква и българския народ, но и за укрепването на междуправославните отношения.

Връзката между българската и руската църква

Действително през вековете има връзка между българската и предшественика на руската църква.

Още през първо южнославянско влияние (X–XI век) след покръстването на Киевска Рус от България пристигането на кирилицата.

Всъщност руски духовен водач е българин. Става въпрос за българския духовник и книжовник от Търновската книжовна школа Киприан, който след падането на България под османско робство - пренася богослужебни книги и заминава за Киевска Рус, която предшества днешните държави Русия, Украйна и Беларус.

Киприан допринася за обединяването на разделените църковни земи, подкрепя развитието на книжовността става митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия.

Впоследствие руски книги идват в България и подпомагат книжовния процес през "Възраждането". Когато в Русия започва книгопечатането, като напр. Острожката библия от 1581 г., Московските печатни богослужебни книги от XVII в., както и „Стематография“ на Христофор Жефарович и руските преводи на исторически съчинения като Цезар Бароний и Мавро Орбини, тези книги съхраняват езиковата основа, оформена именно от търновските книжовници.

Паисий Хилендарски ползва руски печатни преводи на „Деяния църковна и гражданска“ (Цезар Бароний) и „Книга историография“ (Мавро Орбини) при написването на „История славянобългарска“.

Макар и всичко това да е вярно - това не изключва заключенията на редица журналистически разследвания и анализи, че руската църква се използва за пропаганда и шпионаж. ОЩЕ: Светият Дух отстъпва място на шпионажа в Руската църква