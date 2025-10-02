"Правосъдие за всеки" обяви война на Facebook: Страницата им остава блокирана

META (МЕТА), компанията-собственик на Facebook, е отказала да върне страницата на една от най-известните неправителствени инициативи в България "Правосъдие за всеки". Това съобщава адвокат Велислав Величков, едно от лицата на инициативата. Отказът е дошъл 11 дни след обжалването, което от инициативата направиха. Припомняме, че Величков вече коментира, че страницата е свалена с абсурдното основание "киберпрестъпност".

Още: Страницата във Facebook на Инициатива "Правосъдие за всеки" вече я няма

"Припомняме, че на по-ранен етап ни отговориха, че нямаме регистрирани никакви нарушения за над десетгодишен период, но Страницата ни е под подозрение за кибератаки и свалянето ѝ е по решение на отдел "Киберсигурност" на МЕТА. За нас е пълна загадка и сме направо в недоумение как бихме нарушили тези стандарти чрез нашата дейност и публикации, свързани с правосъдието и корпуцията, но е факт, че бяхме "преустановени" в деня след поредния протест срещу Пеевски, Сарафов и "дежурните им съдебни състави" по делата за мерките на Благомир Коцев и Никола Барбутов и може би поради обявен от участници в Протеста телефонен номер на политика олигарх Делян Пеевски", коментира Величков.

Още: "Свобода за Варна – свобода за Благо": Протест в центъра на София след решението на съда (ВИДЕО)

Адвокатът е категоричен - решението на МЕТА е посегателство върху свободата на словото. "Силно сме изненадани и имаме основателно подозрение, че това е направено под натиск от специалните служби в държавата, които се намират под пряк политически контрол на местната олигархия и конкретно на един политик! Ако това е така, то МЕТА потъпква собствените си принципи да предоставя свободна трибуна за изказване на мнения, идеи и социално общуване и някои особено услужливи към властта нейни мениджъри у нас или престарали се администратори извършиха този скандален акт на жестока цензура, при това без нито едно предупреждение", казва той.

Последващи действия

Юристът обещава, че той и колегите му ще предприемат всички необходими действия. Какъв точно е планът точка по точка:

Инициативата ще сезира сертифициран орган за извънсъдебно уреждане на спорове по Акта за цифрови услуги /DSA/.

Инициативата ще се обърне и към работната група в ЕП (Европейския парламент), която осъществява надзор над прилагането на Акта за цифрови услуги, където има представители на ресорната комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и тази по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент, както и към Европейския омбудсман.

"Правосъдие за всеки" ще сезира и Националния цифров координатор, който за България е Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/.

"Правосъдие за всеки" ще поиска и обещаната на последния ни протест среща с европейските посланици в България по всички тежки въпроси, свързани със заплаха за независимостта на правосъдието, както и с тревожното състояние на гражданските права и свободи.

Още: "Отпор срещу диктатурата": Нов протест на "Правосъдие за всеки" в центъра на София (СНИМКИ и ВИДЕО)