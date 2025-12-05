Лайфстайл:

Пеевски събра партийния актив. Готви контрапротест? (СНИМКИ)

Санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е провел среща с областните координатори и партийния актив на ДПС в столичен хотел. Събитието не беше предварително обявено от пресцентъра на движението, а пиарът на партията Велислава Кръстева уточни на място, че форматът е закрит за медии и отказа допълнителни подробности.

За въпросната среща по-рано през деня намекна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който твърди, че разполага с информация за координация. По думите му Пеевски е събрал областните координатори и кметове на ДПС, за да "им дава квоти да организира контрапротест следващата седмица". Мирчев определи подобни действия като "нелепо" и заяви, че не трябва да се допуска ескалация.

Малко след коментара му във Facebook страницата на "Да, България" се появи по-остра позиция, в която се твърди, че "Пеевски, в паниката си, че властта му се изплъзва, събира днес всички координатори на "ДПС-Ново начало" в хотел Астория, за да им възложи квоти за контрапротест". Според публикацията срещата представлява инструктаж, свързан с продължение на кампанията "Не на омразата", която формацията определя като опит Пеевски "да се крие зад хора от малцинствата като жив щит". Още: Дъщерята на Пеевски скара Кирил Петков и BIRD

В изявлението се посочва още, че след изпратените от структурите на партията писма в негова подкрепа, сега се подготвя контрапротест, а на разпространени снимки от хотел "Астория" се виждали кметове от Белица и Кърджали, както и присъствие на жандармерия. От "Да, България" твърдят, че Пеевски възнамерява "да противопостави хора, докарани с автобуси, срещу всички, които протестират заради безобразията му".

Контекстът около срещата идва след серия масови антиправителствени протести, на които една от основните искания е именно отстраняването на Пеевски от политиката. След първия голям протест той заяви: "Искате ли да блокирам парламента всеки ден с моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти?" Още: Борисов тества Пеевски с край на комисията Сорос, но го защити за Украйна и "Магнитски" (ВИДЕО)

Последвалата демонстрация в понеделник събра още повече хора – според неофициални данни около 110 000 души само в София. След нея Пеевски отправи критики към организаторите и протестиращите: "Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги: да не делят хората. Ако си представляват средната класа и олигарсите, милиардерите, Прокопиев, Бобокови и всякаква друга измет като тези олигарси, които грабят България..."

Паралелно партията му разпространи серия декларации със слоган "Не на омразата", с които Пеевски твърди, че защитава български граждани – турци, помаци и роми – от "език на омразата". Опонентите му обаче определиха кампанията като опит да мобилизира партийни структури и да изгради защитна линия в контекста на засилващото се обществено недоволство. Още: Премиерът Желязков обяви, че няма никакво намерение да подава оставка (ВИДЕО)

Предстои да стане ясно дали потенциален контрапротест ще бъде организиран в деня на дебатите по вота на недоверие, когато "Продължаваме промяната – Демократична България" подготвят ново голямо гражданско събитие в София.

