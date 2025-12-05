Жълт код за валежи. Времето през уикенда 6-7 декември 2025 г. (КАРТА)

На 6 декември 2025 г. Никулден ще остане облачно, на много места и дъждовно. Значителни валежите ще има в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици ще са в югоизточните части от страната. Минималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°. Жълт код за значителни валежи е обявен за областите: Враца, Монтана, Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Бургас и Ямбол, показва прогнозата за времето на НИМХ.

ОЩЕ: "Кой разпореди тези облаци?": Николай Василковски се разкрещя и небето се изчисти

Дъждовно и в планините

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд.

Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

Неделя

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.

Да очакваме ли сняг за Коледа? Месечна прогноза за времето за декември 2025 г.

Източник: Meteo.bg