Премиерът иска да премести американските самолети от летището в София

Премиерът Андрей Гюров е възложил на министъра на отбраната Атанас Запрянов да изготви анализ дали американските самолети, разположени на столичното летище, могат да бъдат преместени от гражданския аеропорт, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа. Това съобщи самият той по време на блиц контрола в Народното събрание.

В отговор на въпроси от депутати Гюров припомни, че самолетите на САЩ са били разположени на летището още ден преди служебният кабинет да встъпи в длъжност.

По думите му решението е било взето от правителството "Желязков", след като министърът на отбраната Атанас Запрянов - който заемаше поста и в редовния кабинет - е получил нота от съюзническа държава. Още: Борисов вся интрига: Напрежение между Гюров и Запрянов заради партийно посещение

Войната в Иран

"В тази кризисна ситуация това е нещо, което осигурява защита, което подсигурява сигурността на българските граждани в страната. Ще продължим да спазваме задълженията ни", заяви премиерът. Той отново подчерта, че от българска територия и въздушното пространство на страната не се извършват действия, свързани с операциите на САЩ и Израел.

"В случай че постъпи подобна нота, тя ще бъде внесена за решение в Народното събрание, както изисква законът", добави още Гюров.

Премиерът призова да не се създава излишно напрежение и паника, които по думите му се използват с предизборни цели. Повод за коментара му бяха изказвания на депутати от "Възраждане", които спекулират с информация за удар срещу военна база в Кипър и за прехваната от НАТО ракета в Турция. Още: "НАТО ни пази": Съветът по сигурността при Гюров събра партиите - някои избраха да открият кампанията си на гърба на войната (ОБЗОР)

Евакуацията на българи

Гюров коментира и действията на институциите по евакуацията на български граждани от района на конфликта. Той отхвърли критиките на "ДПС-Ново начало", които определиха операцията като "провал", и посочи, че дори Великобритания е започнала извеждането на свои граждани едва предходната вечер.

Служебният премиер съобщи, че късно снощи в България са кацнали още два самолета, с които успешно са се прибрали общо 732 български граждани. Полетите са били организирани от Абу Даби, Дубай и Оман, както и чрез механизма за сътрудничество с маршрут от Рияд до Виена.

По думите му въздушното пространство на Обединените арабски емирства вече е отворено и гражданските полети са възстановени. Той е възложил на туроператорите да организират възможно най-бързо извеждането на своите клиенти. Още: Гюров обсъди изборите и двете големи войни с посланици от Европа

"Нашият приоритет е българските граждани да се върнат в родината, след това ще изясним ситуацията с туроператорите и заплащането на тези полети, които по принцип са задължение на туроператорите", каза още министър-председателят.

В първия парламентарен блиц контрол участваха премиерът Андрей Гюров и вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Вицепремиерът по европейските средства Мария Недина не присъства заради неотложен ангажимент.