Над 400 000 бутилки пловдивско прясно мляко се реализират годишно в Kaufland

Произведените в пловдивско млечни продукти са сред най-предпочитаните в асортимента на една от най-големите вериги у нас – Kaufland. На годишна база компанията реализира над 1 млн. опаковки краве кисело мляко, над 400 000 бутилки прясно краве мляко и над 650 000 броя кашкавал и сирене – всички произведени в една от най-големите мандри в региона на Пловдив. В последната година отчетлив интерес има към безлактозните млека -„Lacto Free“, пробиотичното кисело мляко- „PRO Biotic“ и продуктите от серията „Protein Plus“.

Вече две десетилетия ритейлърът работи съвместно с пловдивския производител „Димитър Маджаров“, като над 50 млечни продукта на марката могат да бъдат открити в магазините на Kaufland. На годишна база реализираната продукция от производителя във веригата достига 1600 тона, а партньорството дава възможност пловдивските млечни продукти да достигат до клиентите във всички краища на страната.

Промяната в навиците на потребителите все по-ясно се вижда и в млечната категория. Освен търсенето на познатия и традиционен вкус, клиентите обръщат все по-голямо внимание на съдържанието и на етикета, като избират продукти, които отговарят на конкретни нужди. Именно затова през последната година се отчита засилен интерес към функционални решения като безлактозните млека за хора с непоносимост и пробиотичното кисело мляко, предпочитано от потребители, които търсят подкрепа за имунната система и доброто храносмилане.

Тенденцията се вижда ясно и в данните. Само за 2025 г. клиентите на ритейлъра са закупили общо над 80 000 безлактозни кисели и прясни млека от тази марка, а пробиотичното и протеиновото кисело мляко са избрани над 50 000 пъти.

Търсенето на по-осъзнат избор се допълва и от интерес към продукти с повишено съдържание на протеин, създадени с технологии, които запазват естествения млечен протеин в суровината, без добавяне на изкуствен протеин на прах.

Тези промени очертават ясна посока за развитието на категорията, повече удобство, по-ясни решения за конкретни хранителни нужди и продукти, които дават допълнителна стойност, без компромис с вкуса. Именно затова производители като „Димитър Маджаров“ все по-често надграждат асортимента с функционални предложения и удобни разфасовки, така че клиентите да намират на рафта едновременно познатото и новите „умни“ избори за ежедневието.