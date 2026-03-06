Новак Джокович сложи край на спекулациите: Кога приключва кариерата си?

Новак Джокович сложи край на всички спекулации около бъдещето си в тениса, като ясно заяви, че няма намерение да се оттегля в близко време. Сърбинът подчерта, че ще остане на корта, докато продължава да изпитва мотивация и желание да се състезава на най-високо ниво. Бившият №1 в света започна сезона впечатляващо и успя да се върне в челната тройка на световната ранглиста. Силното му представяне на Australian Open, където достигна до финала, показа, че и на този етап от кариерата си той може да се конкурира с най-добрите играчи в тура.

Джокович обяви, че ще продължи да се състезава, докато изпитва мотивация

На пресконференция преди старта на Indian Wells Джокович коментира формата си от началото на годината и ключовите мачове в Австралия. Той припомни драматичната си победа срещу Яник Синер след петсетов двубой, който определи като един от най-силните си мачове в Мелбърн през последните години. След това обаче на финала трябваше да признае превъзходството на Карлос Алкарас.

Още: Рафаел Надал прати Новак Джокович в "девета глуха" - няма шанс за 25-а титла от Големия шлем

Според сръбската звезда достигането до финала на Australian Open е важен знак, че все още може да се бори за най-големите трофеи. Той подчерта, че резултатите му дават увереност и доказват, че продължава да бъде конкурентоспособен на най-високото ниво в професионалния тенис.

Сега вниманието на Джокович е насочено към Индиън Уелс – турнир, който има специално място в кариерата му. Сърбинът дели рекорда по титли в надпреварата с Роджър Федерер и ще се опита да излезе еднолично начело. До момента балансът му в турнира е впечатляващ – 51 победи срещу 11 загуби.

Още: След като пропусна турнира в Доха Джокович се завръща на кортовете в Маями

Първият му съперник в тазгодишното издание ще бъде победителят от срещата между Джовани Мпечи Перикар и Камил Майхжак. Джокович влиза в турнира с амбицията да добави още една титла към богатата си колекция и да затвърди позициите си сред най-добрите в света.