Израел ядоса Хърватия с тревожна информация за иранското посолство в Загреб

Днес администрацията на президента на Република Хърватия привика за разговори израелския посланик Гари Корен, съобщи хърватската медия "Индекс". Причината се корени в призиви на посланика на Израел към Хърватия да „прекъсне дипломатическите си отношения с Иран“ и да провери персонала на иранското посолство, твърдейки, че „там има членове на Революционната гвардия, чиято задача е да събират разузнавателна информация и да подкрепят тероризма“.

Информацията идва след като вчера Сърбия предупреди гражданите си да избягват Хърватия и я сложи в оранажевата категория за пътуване в случай на крайна необходимост.

Туризмът и хърватски национален интерес

Според изявление, съветникът на президента по външната и европейската политика, посланик Невен Пелицарич, е предупредил посланик Корен, че изявленията му са неприемливи и вредни за двустранните отношения.

В изявлението се подчертава, че Хърватия е безопасна страна и че публичните твърдения на израелския посланик са необосновани. В него се посочва също, че подобни изявления „само неоснователно и ненужно смущават хърватските граждани“ и причиняват „политически и репутационни щети на Република Хърватия“.

От канцеларията на президента подчертават, че е национален интерес на Хърватия да запази статута си на безопасна и мирна страна, тъй като хърватската икономика, преди всичко туризмът, до голяма степен зависи от това.

Поради това израелският посланик е помолен да се въздържа от всякакви изявления, които биха могли да навредят на Хърватия в бъдеще.

Хърватия е суверенна държава

В изявлението се посочва още, че Република Хърватия не позволява на своите посланици да се намесват в политическите процеси в страните, в които са акредитирани, и че също така няма да позволи на чуждестранни посланици и дипломати в Република Хърватия да се намесват в политическите процеси или в отношенията на Република Хърватия с трети страни.