Унгарците са бесни: Загреб и Брюксел блокират руския петрол за нас

Унгарският външен министър Петер Сиярто обвини Загреб и Брюксел в блокиране на доставките на руски петрол за Унгария и Словакия, наричайки този ход „срамен и скандален“. Сиярто направи съобщението в платформата Х след отговор от Европейската комисия на жалбата на Словакия и Унгария относно това, което според тях е блокадата на транзита на петрол от страна на Украйна, предаде хърватската медия "Индекс".

„Стана ясно, че Украйна отказва да възобнови транзита на петрол за Унгария по политически причини. Зеленски заяви, че нито унгарски, нито словашки, нито европейски експерти ще бъдат допуснати до инспекция на тръбопровода „Дружба“, написа Сиярто.

Според него Брюксел защитава Украйна вместо членове на ЕС. „Брюксел защитава Украйна вместо членовете на ЕС“ Сиярто твърди, че

Together with Slovakia, we turned to the @EU_Commission after Ukraine launched an oil blockade against our countries. More than ten days later, Brussels finally replied. The answer speaks for itself.



Yesterday it became clear that Ukraine is refusing to restart oil transit to… pic.twitter.com/pvuc3defVm — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 6, 2026

Обвиненията срещу Хърватия

Сиярто също обвини ЕС, че работи с Хърватия за блокиране на алтернативни доставки на руски петрол.

„Освен това Брюксел си сътрудничи с Хърватия, за да блокира морските доставки на руски петрол за Унгария и Словакия, въпреки че решението на ЕС позволява това, когато тръбопроводният транспорт не е възможен. Това е срамно и скандално“, написа унгарският министър.

Припомняме, че вече унгарската компания MOL и словашкото ѝ дъщерно дружество Slovnaft са докладвали на Генералната дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия хърватския основен оператор на петролопровода Janaf за злоупотреба с монополно положение.

Жалбата идва след като миналия четвъртък MOL Group призова Janaf незабавно да ѝ предостави гаранция, че ще пропусне несанкционирани пратки с руски суров петрол, пристигащи по море, не по-късно от петък, 27 февруари. Тогава компанията предупреди, че може да се свърже с Европейската комисия и да подаде иск за обезщетение.

Хърватската страна многократно е подчертавала, че Janaf е готова да доставя достатъчни количества неруски суров петрол на рафинериите на MOL в Унгария и Словакия, но на конкурентни цени. ОЩЕ: Унгарските сметки излязоха криви: MOL се оплаква на ЕК от хърватската Janaf