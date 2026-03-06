Великобритания е готова да защити Бахрейн с изтребителите си

Четирите изтребителя, които Великобритания разполага в Катар, са готови да защитят и Бахрейн от иранските атаки с ракети и дронове. Това каза британският премиер Киър Стармър на краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа. Става дума за изтребителите Eurofighter Typhoon на Royal Air Force, които трябва да подсилят вече съществуващото британско присъствие в региона. Основната им задача е въздушна отбрана и прехващане на ракети и дронове.

"Премиерът предложи допълнителна въздушна защита за Бахрейн чрез тези изтребители", се посочва в изявление на канцеларията на Стармър.

В отговор кралят на Бахрейн е изказал благодарност за помощта: "Негово Величество приветства уверението и двамата се съгласиха за оперативни екипи, които ще работят заедно през идните дни", изтъкват от офиса на краля.

