Прогноза за времето - 19 март 2026 г. (четвъртък)

Днес времето в страната ще е предимно облачно, на места в планинските и северните райони с валежи от дъжд. В планините над около 1000 метра валежите ще са от сняг. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг на места в планините

В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

Дъжд по морето

По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ