Прогноза за времето - 25 март 2026 г. (сряда)

24 март 2026, 23:47 часа
Прогноза за времето - 25 март 2026 г. (сряда)

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна. Слаби валежи от дъжд ще има главно в района на Родопите. Разкъсвания на облачността ще има над западните, а след полунощ и над североизточните райони. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. През деня облачността ще намалява и ще преобладава слънчево време. Значителна ще се задържи над планините и планинските райони, където на места ще има слаби превалявания. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 13°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слаб сняг в планините

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от сняг, под 1500 метра – от дъжд. Повече слънце ще има в часовете преди обяд. Ще духа умерен вятър от североизток, който след обяд постепенно ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителна ще е облачността в часовете преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток-югоизток и ще отслабне. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
прогноза за времето
