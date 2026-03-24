И за Великден BILLA ще предлага яйца само от подово и свободно отглеждани кокошки

BILLA България официално прекрати предлагането на яйца от клетъчно отглеждани кокошки, като от 01.01.2026 г. във всички обекти на веригата в страната се предлагат само яйца от подово и свободно отглеждани птици. Тази важна стъпка е част от дългосрочния ангажимент на BILLA и на REWE групата да осигурява устойчиви хранителни продукти, произведени с грижа за животните.

С преминаването към 100% яйца от подово и свободно отглеждане, най-голямата верига по брой магазини – BILLA, дава тласък на цялостната трансформация на пазара. С това си действие компанията насочва общественото внимание към качеството, прозрачността и хуманността към животните.

Във връзка с тази важна промяна Албена Георгиева, Главен изпълнителен директор на BILLA България заяви: „Нашата мисия е не само да предлагаме качествени продукти, но и да допринасяме за един по-етичен и хуманен свят. За Великден нашият асортимент ще включва кокоши яйца, пъдпъдъчи яйца, бели и боядисани варени яйца – всички те отговарят на поетия ангажимент да предлагаме само яйца, отглеждани с грижа“.

Защо са бели белите яйца?

Белите яйца са напълно естествени – цветът им зависи от породата на кокошките. По природа всички яйчени черупки са бели, а оцветяването се дължи на пигменти, които някои кокошки отделят преди снасяне. При белите яйца не се прилага никаква допълнителна обработка.

Белите яйца под собствената марка на BILLA са произведени с грижа, внимание и етични стандарти. Те са със 100% български произход, отгледани от свободни кокошки в контролирана ферма и са с гарантирана проследяемост по ЕС стандарт. Те са предпочитан избор и за Великден, защото при боядисване хващат боята по-ярко, чисто и равномерно. Това ги прави перфектни както за традиционното червено яйце, така и за по-креативни великденски декорации.

Ангажимент към хуманното отношение към животните

Политиката за спиране на продажбата на яйца от клетъчно отглеждани кокошки е част от стратегията за устойчивост на REWE Group и се реализира съвместно с доставчиците на BILLA България. Подовото отглеждане е по-хуманна алтернатива, тъй като позволява повече движение и по-естествено поведение на птиците. При подовото отглеждане птиците се движат свободно в закрити пространства и имат достъп до обособени зони за хранене, почивка и снасяне.

В магазините на BILLA се предлага и разнообразие от яйца от свободно отглеждани кокошки, които имат достъп до открити площи. Такива яйца могат да бъдат открити под собствения бранд BILLA и от доставчици партньори. Те се търсят особено около Великден заради добрите си качества и здравината на черупката.

BILLA отговаря на обществените нагласи за хуманно отношение към животните

Решението на компанията за отказ от яйца от клетъчно отглеждани кокошки е и в унисон с гражданската инициатива „End the Cage Age“, която е подкрепена от близо 1,5 милиона жители на ЕС. Според анкета, проведена от ЕК, 99% от участниците, включително 54% от бизнеса, считат премахването на клетките за важно или много важно. Близо 90% от хората са убедени, че сегашното законодателство не позволява на животните да проявяват естествено поведение, което противоречи на етичните норми.

В отговор на промяната от страна на BILLA, Петя Алтимирска от неправителствената организация „КАЖИ“ споделя: „Решението на BILLA България да прекрати предлагането на яйца от клетъчно отглеждани кокошки е важна и навременна стъпка. Когато големи търговски вериги поемат лидерска роля, това ускорява промяната в цялата хранителна система и отговаря на нарастващите обществени очаквания за по-хуманно отношение към животните и по-устойчиво производство на храни.“

Партньорства с отговорни производители

BILLA стартира инициативата за отказ от яйца от клетъчно отглеждани кокошки още през 2020г. Тогава компанията уведоми своите партньори в категорията за предстоящата промяна. Много от тях откликнаха положително, предприеха действия за увеличаване на капацитета за производство на яйца от подово и свободни отглеждани птици.