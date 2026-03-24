Около 80% от доставчиците на плодове и зеленчуци в Kaufland са български

Около 80% от доставчиците на плодове и зеленчуци в Kaufland България са български. Компанията работи с близо 120 доставчици, като развива дългосрочни партньорства чрез устойчиви договори за производство с български производители и гарантирано изкупуване на продукцията. Със своята 20-годишна дейност в България ритейлърът подпомага поддържането на близо 50 хил. работни места.

Ефектът от партньорствата с българските производители се отразява и в реалния растеж на сектора. Само за последните седем години разкритите работни места при тях са нараснали с над 66%, а компанията отчита и ръст от над 20% на стоките от български производители в своя асортимент.

„Подкрепата за българското производство е дългосрочен ангажимент за Kaufland, а не временна кампания. За нас партньорството с българските фермери е възможност непрекъснато да разширяваме броя на родните продукти, които предлагаме в магазинната си мрежа и да гарантираме безкомпромисно качество за нашите клиенти“, коментира Красимир Белчев, ръководител звено „Плодове“ в Kaufland България по време на 8-ия годишен форум на сп. „Мениджър“ „Производство и търговия“.

През 2025 г. реализираната българска селскостопанска продукция в Kaufland надхвърля 57 млн. кг. на стойност над 80,5 млн. лв., което представлява около 30% ръст спрямо предходната година. Компанията работи с около 500 артикула през цялата година, характеризиращи се със силно изразена сезонност.

Ключов елемент в подкрепата за родното производство е създаването на собствената марка „Брей!“, която гарантира български произход, селектирани сортове и контролирано производство. Продуктите преминават през строг тристепенен контрол - при засаждането, по време на вегетацията и преди първите добиви.

Сред най-предпочитаните продукти от българската селекция са ягоди, домати, краставици, марули, спанак и пресни подправки като магданоз и копър, което ясно показва засиления интерес на потребителите към родната продукция.

Сред успешните партньорства е това с „Мин Фрут“, при което доставките на боровинки са нараснали с над 450% за последните пет години, достигайки над 430 000 опаковки. Компанията реализира и над 1 млн. опаковки спанак годишно от пловдивското стопанство „Тракия Агрикола груп“.

Kaufland продължава да разширява мрежата си от местни производители, като дава възможност и на по-малки стопанства да се развиват. Пример за това е Hot Farm - нов малък български производител на люти чушки, който вече е част от партньорската мрежа на ритейлъра.

Компанията работи с български производители чрез договори за производство с гарантирано изкупуване, предварително планиране и прозрачни условия. Освен това тя инвестира активно и в контрол на качеството, като средствата в тази посока надхвърлят 2,1 млн. евро за последните 10 години.