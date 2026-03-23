Прагматичен, но безличен ЦСКА! Капаните за Левски тепърва ще щракват | Точно попадение (ВИДЕО)

ЦСКА отново игра прагматично и взе рутинна победа над Добруджа, но тимът на Христо Янев за пореден мач изглеждаше безличен на терена на Националния стадион "Васил Левски" и отново срещна трудности пред гола. А Левски пречупи един от неудобните си опоненти в лицето на Черно море, избягвайки първия от многото "капани" в битката за титлата с Лудогорец до края на сезон 2025/26. И на "Герена" трябва да са готови за тях, алармираха в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

ЦСКА постига резултати, но е време да покаже и игрови облик

ЦСКА игра в приспивно темпо в началните минути срещу Добруджа, като Ясен Петров успя максимално да затрудни Христо Янев. Гол на Макс Ебонг в добавеното време на първата част обаче даде тласък на "червените" за второто полувреме, когато видяхме и интересно решение от Янев - да включи Йоанис Питас от пейката още на почивката, и то не за сметка на Леандро Годой, за да може двамата да играят заедно на терена и да покажат, че могат да си помагат взаимно.

"Червените" все още са колебливи пред гола

Решението на Янев даде резултат, като Питас ангажира повече противниковата защита, а за Годой останаха повече свободни пространства. При такава ситуация голмайсторът на "червените" си спечели дузпа, а после и я реализира. И макар ЦСКА да постигна победа, остава малко огорчение за феновете, че тимът все още не успява да "смачква" съперници от долната половина на таблицата - както например направи Лудогорец със Спартак, побеждавайки с 5:1 като гост.

Левски избегна първия капан, но се задават още много по пътя към титлата

Левски имаше труден мач срещу Черно море, но пък показа, че може да доминира срещу този съперник и да го накара да бяга след топката през цялата среща. И в крайна сметка "моряците" не издържаха, за да допуснат загуба, която ги остави без почти никакви шансове да се преборят за топ 4 в оставащите три кръга от редовния сезон. "Сините" запазват аванс от 9 точки пред Лудогорец, но тепърва им предстои мач срещу ЦСКА в 30-ия кръг, а после идват и преките дуели, където може да щракнат още "капани".

Илия Груев с право е "Футболист на годината" и с право отказа на националния отбор

В коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Кристин Попова коментираха и приза "Футболист на годината", който отиде за Илия Груев, както и решението на полузащитника на Лийдс да пропусне екзотичното турне на националния отбор по футбол в Индонезия. Какво мислят журналистите на Actualno за решението на Груев и на Лукас Петков, който също отказа участие в лагера поради лични пречини, можете да видите във видеото.

Великанът Саръбоюков, феноменът Цолов и "новият Везенков"

Във втория сегмент на предаването - "Актуалното в спорта", водещата новина бе бронзовият медал на "великана" Божидар Саръбоюков от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. България чака повече от десетилетие за отличие от такъв форум, а Божидар дори бе малко разочарован, че не е успял да стигне до световната титла. В същото време друг спортен феномен - Никола Цолов, който води в класирането във Формула 2, участва в откриването на най-модерната състезателна писта на Балканите, намираща се край Самоков.

От Цолов и пистата в Самоков, през Локомотив и баскетболната зала в Пловдив, до Гавалюгов и успехите му отвъд Океана

В "Актуалното спорта" се включи и спортният журналист на медията Джем Юмеров, който заедно със своята колежка Кристин Попова разказаха повече за едно стратегическо партньорство за баскетболния Локомотив Пловдив и Betvam. Какви са целите на отбора на Локомотив и докъде се простират техните мечти, може да гледате във видеото. Там ще чуете и за младия български талант Александър Гавалюгов, който вече е наричан "новият Александър Везенков" заради това, че върви по неговите стъпки към НБА.

Предаването предложи и традиционните си рубрики - играта "Кой съм аз", която този път сериозно изпоти спортните журналисти, както и футболните прогнози "В мишената". Гледайте "Точно попадение" в YouTube канала на Sportlive: