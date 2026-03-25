Зеленски: Ирански дронове, модернизирани от Русия, удрят църква в Лвов – това е извращение (ВИДЕО)

Географията на руския въздушен удар срещу Украйна, който продължи почти 24 часа, е много обширна. Това заяви президентът Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. Той отбеляза, че през целия ден, започвайки от падането на нощта, руснаците са атакували Украйна с „Шахеди“, през нощта са използвани и ракети, а през деня е имало нови вълни от дронове – повече от 550 дрона от различни видове само за един ден.

„Географията на този удар е много широка. И въпреки че повечето дронове бяха свалени – със сигурност повече от 500 – за съжаление все още има попадения в Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол, Виница, Житомир, както и в Хмелницка, Ровенска, Харковска и Днепропетровска области. За съжаление има и загинали... В момента е известно, че са ранени над 40 души, включително пет деца“, разкри държавният глава.

Той отбеляза, че енергетиката е основната цел на руснаците; те продължават операцията си по унищожаване на Украйна и нейната енергийна система. „Има и попадения по обикновени сгради – атакувани са градски центрове, включително историческият център на Лвов. Имаше пожар в сградите на църквата „Свети Андрей“ в Лвов. Историята на тази църква датира от началото на 17 век. Ирански „Шахеди“, модернизирани от Русия, удрят църква в Лвов – това е абсолютно извращение и само хора като Путин могат да му се радват. Родилно отделение във Франковск беше повредено“, заяви Зеленски.

Украинският президент подчерта, че мащабът на тази атака ясно показва, че Русия няма намерение наистина да прекрати войната. „Без допълнителен и силен натиск върху Русия, без значителни руски загуби, Москва няма да има желание да се отдалечи от войната и някак си отново да свикне с мира“, каза той.

