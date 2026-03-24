Иран: Израел и САЩ атакуваха околностите на АЕЦ "Бушер"

Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ) заяви, че във вторник вечер Израел и САЩ са атакували околностите на атомната електроцентрала "Бушехр". Информацията съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА. По първоначална информация при атаката няма пострадали хора или материални щети.

По-рано тази вечер Тръмп обяви пред журналисти, че има напредък по разговорите за ядрената програма на Техеран. „Преди ден ме попитаха кои са десетте най-важни изисквания, които имаме към Иран. Отговорих им, че първите три са да нямат ядрено оръжие и те няма да имат такова. Мисля, че е рано и не искам да говоря предварително, но иранците са се съгласили, че никога няма да имат ядрено оръжие; те са се съгласили с това“, обясни още Тръмп.

