Старт на Националната кампания „Сканирай лапата“

На 29 март (неделя) от 12:00 часа на пл. „Света Неделя“ в София ще бъде даден официален старт на информационната кампания – „Сканирай лапата“. Инициативата, организирана от сдружение „Stray Angels“, създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само на един клик разстояние.

Какво представлява „Сканирай лапата“?

Кампанията въвежда специален визуален знак – лапа с QR код, който ще бъде позициониран на ключови обществени места и търговски обекти в цялата страна. При сканиране с мобилен телефон, знакът отвежда гражданите към платформа с ясни и точни инструкции: как да реагират при животно в беда, как и към кои институции да подадат официален сигнал и какви са реалните законови санкции при нарушения.

“Важно е да отбележим, че това не е „простест“, а позиция. Десет години „Stray Angels“ спасяваме животни със счупени тела и прекършени съдби. И разбрахме нещо важно – истинското спасение не започва от улицата, а много по-рано – когато правим своя избор. Затова се роди „Сканирай лапата“ – знак, който да ни напомня не само за закона, но и за нашата съвест, за да не забравяме – дори след поредното скролване. Животните не са дигитални образи в екраните ни. Те са живи същества. Те имат чувства, изпитват болка, разболяват се и остаряват – точно като нас. И мястото им на улицата не е съдба. То е резултат от нашите решения. Понякога е достатъчно просто да спрем за миг и да се запитаме: Какъв човек искам да бъда?” – споделя Искра Георгиева, която е организатор на кампанията.

Първата „Разходка с кауза“ (Покана за отразяване)

Под наслов „СОФИЯ СКАНИРА ЛАПАТА“, организаторите, посланиците на каузата и граждани ще се съберат в 12:00 ч. на пл. „Света Неделя“. Оттам заедно ще извървят разстоянието до НДК, за да покажат символично първия знак QR лапа. Това ще се случи с помощта на физически табели, които всички участници в събитието ще носят в ръцете си.