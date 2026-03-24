Най-важните новини за деня: 24 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 март 2026 г.

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ РАЗКРИ МОЖЕ ЛИ РАДЕВ ДА ИМ Е ПАРТНЬОР, ВКЛЮЧИ И КРУМ ЗАРКОВ

Ние влязохме в политиката заради проблемите с корупцията. Ние сме различни от всички останали – Кирил Петков и Лена Бориславова са с дела, Благомир Коцев прекара няколко месеца в ареста. За разлика от другите ние имаме реални действия по тези въпроси. Ние не искаме Румен Радев да каже, че ще се бори с корупцията, а да каже кои са лицата и как ще се бори. Нека да видим следващите му стъпки. Виждаме, че навсякъде има чувство на безнаказаност – всеки може да вземе грешно решение и да не носи отговорност. Това каза съпредседателят на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков в ефира на Нова телевизия.

"ВРЪЩАНЕ 30-40 Г. НАЗАД" СЛЕД ИЗБОРИТЕ? СЦЕНАРИЙ ОТ ПРОФ. ЙОАКИМ КАЛАМАРИС (ВИДЕО)

"Всичко може да очакваме". Така университетският преподавател, икономист и бизнесмен проф. д-р Йоаким Каламарис коментира навлизането на България в поредната предизборна кампания, отчитайки преднината на доскорошния президент Румен Радев в социологическите проучвания. Той очаква да види програмата на "Прогресивна България", за да разберем с какво бившият държавен глава "е готов да направи компромис - с излизане от европейското семейство, ако „Възраждане“ го подкрепи?".

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ ОБЖАЛВА ОТКАЗА НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ ДА СМЕНИ САРАФОВ

Днес трябва да финализираме и подадем жалбата пред Върховния административен съд (ВАС) срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Това каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на ВСС. На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до 25 март (сряда).

НОВИТЕ ЗОНИ И ПО-ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В СОФИЯ ОКОНЧАТЕЛНО ПАДНАХА В СЪДА

Върховният административен съд окончателно спря поскъпването и разширяването на платеното паркиране в София, след като потвърди решението на първата инстанция и отхвърли възраженията на Столичния общински съвет. С решението си върховните магистрати оставят в сила определението на Административен съд София-град от февруари, с което беше блокирано действието на ключови текстове от Наредбата за организацията на движението. Става дума за измененията, приети в края на 2025 г. и влезли в сила от 5 януари 2026 г., които предвиждаха сериозни промени в режима на "синя" и "зелена" зона.

ШОКОВО ПОСКЪПВАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНО: АСОЦИАЦИЯТА НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ГОВОРИ ЗА ЖАЛБИТЕ

„Няма жалби за сметките за парно. Тъй като на практика имахме един от най-студените месеци през декември и януари месец, е нормално да се използва и по-високо потребление на топло. До 30-40% ръст за сметката за парно е нормалната сметка“, заяви председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев пред bTV. Още: Омбудсманът отново пита за новата методика за изчисление на сградната инсталация

ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ЧУКАТ НА ВРАТАТА: ЕВРОПА Е ОПАСНО НЕПОДГОТВЕНА

"Европа е опасно неподготвена срещу горските пожари, които чукат на вратата и чийто сезон става все по-дълъг", сочи най-новият доклад набазираната в Португалия компания Avincis. Докладът е озаглавен „В пламъци: Предизвикателствата на борбата с горски пожари от въздуха в по-гореща Европа“ и заключенията му обхващат становищата на група академици, бизнес лидери и професионални пожарникари, събрани от най-големия европейски оператор на аварийни въздушни услуги Avincis.

ХЪРВАТСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ЗАЕ СТРАНАТА НА СКОПИЕ: СИЛЯНОВСКА СЕ ОПЛАКВА ОТ ЕС ЗАРАДИ БЪЛГАРИТЕ (СНИМКА)

Сближаването между Загреб и Скопие става все по-очевидно. За това свидетелстват думите на хърватския президент Зоран Миланович по време на среща с македонския държавен глава Гордана Силяновска-Давкова. Миланович коментира продължителния процес на присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз, като подчерта, че към страната се поставят твърде много изисквания и условия, предаде хърватската медия "Индекс". Това не е първият път, в който Миланович говори за много условия към Северна Македония и отправя намек към България, тъй като югозападната ни съседка се оплаква именно от "много условия от България".

МИНУТИ ПРЕДИ ТРЪМП ДА ЗАГОВОРИ ЗА МИР В ИРАН: ПЕТРОЛНА МЕГАСДЕЛКА ОБОГАТИ НЯКОГО С 580 МЛН. ДОЛАРА (ВИДЕО)

Пазарни залози за договори за суров петрол, които са на стойност около 580 млн. долара, са били направени около 15 минути преди американският президент Доналд Тръмп да обяви, че в следващите 5 дни няма да има стрелба от страна на САЩ по иранска енергийна инфраструктура. С изявлението, първо направено през неговата социална мрежа Truth Social, Тръмп анулира заплахата си да взриви най-големите ирански електроцентрали, ако не бъде отворен още днес, 24 март, Ормузкият проток. А новината за тлъстата борсова сделка обявиха издания като Financial Times и CNBC – ОЩЕ: Тръмп даде задна: Отлага ударите по Иран, за които ултиматумът изтича

"ЗОМБИ ТАНКЕР": КОРАБИ ВСЕ ПАК ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Иранският флот е насочил индийски танкер за втечнен нефтен газ (LPG) през Ормузкия проток миналата седмица, позволявайки на кораба да премине по предварително одобрен маршрут след дипломатически ангажимент от Ню Делхи, според висш офицер на борда на кораба.

САУДИТСКА АРАБИЯ И ОАЕ ВЕЧЕ НЕ ИЗДЪРЖАТ - НА КОСЪМ СА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ ИРАН

Съюзниците на САЩ в Персийския залив постепенно се присъединяват към битката срещу Иран и засилват позицията си в отговор на непрестанните атаки на Ислямската република, които нарушават икономиките им и създават риск Техеран да придобие дългосрочно влияние над Ормузкия проток. Партньорите на Вашингтон все още не стигат дотам, че да разположат открито своите въоръжени сили във войната. Има обаче изгледи за промяна.

НЕТАНЯХУ ЗАКОПАВА ИЗРАЕЛ: ВОЙНАТА В ИРАН ВЪРВИ НАТАМ, НАКЪДЕТО САЩ И ТЕЛ АВИВ НЕ ОЧАКВАХА

Докато влизането на САЩ във война с Иран не беше популярно решение в Америка, в Израел е обратното - то среща голяма подкрепа сред обществеността, над 80% одобрение, според проучванията. Никой не е направил повече, за да докаже, че Иран представлява екзистенциална заплаха за Израел, от премиера Бенямин Нетаняху. В деня след първоначалните въздушни удари срещу Техеран той ликуваше, че участието на САЩ в атаката "ни позволява да направим това, на което се надявам от 40 години". Реалността обаче се оказва различна. Войната с Иран пое по път, който явно нито Нетаняху, нито Тръмп очакваха. И сега дългосрочната сигурност на Израел е много по-заплашена от преди. Това пише в свой материал за Financial Times колумнистът на изданието Гидеон Рахман.

РУСИЯ НЕ СМОГВА С ГРОБИЩАТА, ОБАЧЕ СЕ ЦЕЛИ В НАТО – ДРОН СЕ ВЗРИВИ В ЛИТВА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Въобще, това място е изцяло запълнено (с гробове). Това е, няма къде да се погребе някой. А неотдавна беше открит (този) гробищен парк. Но, за съжаление, както виждате, почти цялата местност е вече заета (от гробове). Има само малко място тук". Това разказва пореден местен жител в Русия за поредното ужасно бързо запълващо се гробище – с телата на убити в Украйна руски войници, пратени там заради мегаломанията на руския диктатор Владимир Путин.

КИТАЙ СЕ ПОДГОТВЯ УДАРНО ДА ПОБЕДИ САЩ В МОРСКА ВОЙНА

Разширяваща се кампания за картографиране на океана на Китай привлича все по-голямо внимание, тъй като появяващите се постоянно данни сочат, че усилията на Пекин надхвърлят гражданските изследвания. Подробно журналистическо разследване на Reuters показва, че събраните данни биха могли да играят решаваща роля в бъдещи подводни военни операции и битки.

"ПО-МАЛКО ОПРАВДАНИЯ, ПОВЕЧЕ ТРУД": РЕЦЕПТАТА НА ЗВЕЗДАТА НИ В ЛЕКАТА АТЛЕТИКА БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ

Може би надделява повече разочарованието, исках да се направя щастлив за последен старт. Исках да направя един по-сериозен резултат, но явно късметът не беше на моя страна. Късметът идва при подготвените, но дисциплината е много деликатна - да настъпиш линията и да е фал или да скочиш от по-задна зад фаллинията позиция и да мерят от нея, не от там, откъдето си скочил. Взех медал, това беше основната ми цел. Това заяви бронзовият медалист на България в скока на дължина Божидар Саръбоюков.