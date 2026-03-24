Успешният тандем баща и син: Константин Василев и индивидуалният подход, който го отведе до Олимпиадата (ВИДЕО)

Частният ученик в биатлона, който израсна главоломно: така може да се определи Константин Василев - една от младите ни надежди в този спорт и участник на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Израснал в семейство на спортисти, Константин има голяма подкрепа от родителите си, и особено от своя баща, който играе и основна роля в неговата състезателна кариера. А резултатите не закъсняват: днес Василев е един от най-обещаващите ни биатлонисти, показвайки потенциал да се конкурира с най-добрите състезатели в света.

От Б отбора на България до Олимпиадата: Индивидуалният път на Константин Василев в биатлона

В "Студио Спорт" на Actualno.com тандемът Константин Василев - младши и Константин Василев - старши разказаха за изминалия състезателен сезон и премеждията, през които са преминали заедно, за да стигнат до Зимната олимпиада. Бащата на Константин признава, че в края на 2025-та все още е имал съмнения, че синът му ще успее да стигне до Милано/Кортина 2026. Само че в началото на новата година идват и страхотните резултати на стартове от Световната купа, включително първи точки в Оберхоф и един невероятен пост в мъжката щафета в Руполдинг.

Според Константин Василев - старши обаче, най-добрите състезания за сина му са били по-рано през сезона, когато е бил в много добра форма, но не се е състезавал в Световната купа. И отбеляза, че основната причина за това е индивидуалната подготовка, която неговият син е водил в месеците преди зимния сезон. Василев - младши взима трудното решение да излезе от централизираната подготовка на А отбора, за да се съхрани от сериозните натоварвания и за да има възможност да се готви по индивидуален план в Б отбора. И това дава резултат.

"Преминаването ми от А отбора в Б отбора бе крачка напред"

"Аз съм сигурен, че това ми помогна. Не виждам преминаването ми в Б отбора като крачка назад, а като крачка напред. Искаше се малко смелост да кажа, че не искам да се подготвям с А отбора, защото там си има предимства - доктор, масажист, подготовка в чужбина. Но пък тези неща смятам, че остават на заден план, когато програмата на тези треньори на мен лично не ми пасва. Мисля, че има много по-добри програми, които биха били по-ползотворни. Виждам само плюсове в това решение", каза Василев - младши за преминаването му в Б отбора през миналото лято.

"Според мен е задължително всеки състезател да се гледа индивидуално. Не говорим за всеки да се прави абсолютно различна програма от на другия. Ясно е, че всеки един уважаващ себе си треньор има някаква методика, която ще приложи към всички. Но трябва да се подхожда индивидуално. Той е състезател, който понася повече аеробни натоварвания. Друг състезател пък понася други натоварвания. Там е работата на треньора да подходи индивидуално, да намери нюанса. Далеч съм от мисълта, че той не може да работи по общата програма, но с някакви корекции", заяви Василев - старши.

Биатлонът ни се нуждае от обща тренировъчна методика, но индивидуален подход към състезателите

"За мен това е разковничето - треньорът, който работи, да се съобразява със състезателите, да говори с тях, да се съобразява с медицинските изследвания и всичко ще си дойде на мястото. А не тренировката да е 3 часа и ти да правиш точно 3 часа, защото така е казал треньорът. Трябва да бъде индивидуален подход задължително. И съм абсолютно убеден, че всички големи треньори във водещите нации това нещо го правят. Финландските мъже тренират по програма на техните лични треньори, просто националният треньор е с тях. Има начини да е ползотворно - и състезателите да са спокойни, и треньорът да е спокоен", добави още той.

Попитан докъде смята, че може да стигне в биатлона, Василев - младши сподели, че желанието му е да стане възможно по-добър. А неговият баща добави: "Ако тренира, както тренира миналата година, и ако се наредят някои други неща от пъзела, които за момента липсват... ако всичко това върви както трябва, спокойно мога да кажа, че редовно попадане в топ 10 след 2 години е напълно реалистично. Ако има ден, както сега беше при Лора, която е изключително способна в стрелково отношение... е способен да спечели и медал."

