Поредно признание за Хелън Мирън: Получи висше държавно отличие

24 март 2026, 16:45 часа 0 коментара
Британската актриса Хелън Мирън получи висше държавно отличие, присъждано от Република Италия, предаде АНСА. Гранд дамата на британското кино стана член на Ордена на звездите на Италия - най-висшето отличие, което Италия присъжда на чужденци. Церемонията по награждаването се състоя в италианското посолство в Лондон. Решението за връчване на отличие на Мирън беше парафирано от президента на Италия Серджо Матарела.

Мирън, която е носителка на редица награди, сред които и "Оскар", има от години имение в Саленто в област Пулия в Южна Италия. Тя установи силни връзки с местната общност и води кампания за повишаване на осведомеността за епидемия, причинявана от бактерията Xylella Fastidiosa, която опустошава старите маслинови дървета в областта.

"Благодаря на моята страна осиновителка", заяви Мирън по време на церемонията по получаване на отличието. Тя произнесе реч на английски и на италиански.

Мирън сподели, че любовта ѝ към Италия е започнала, когато на 15-годишна възраст тя е гледала филма "Приключението" на италианския режисьор Микеланджело Антониони с участието на италианската актриса Моника Вити.

Други награди 

По-рано тази година Хелън Мирън бе удостоена с наградата "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия по време на ново специално предаване преди церемонията за наградите "Златен глобус". 

Британската актриса е носителка на три награди "Златен глобус". Сред отличията в колекцията й са също "Оскар", "Еми" и "Тони", припомнят от БТА. 

Ева Петрова Отговорен редактор
