Поредно признание за Хелън Мирън: Получи висше държавно отличие

Британската актриса Хелън Мирън получи висше държавно отличие, присъждано от Република Италия, предаде АНСА. Гранд дамата на британското кино стана член на Ордена на звездите на Италия - най-висшето отличие, което Италия присъжда на чужденци. Церемонията по награждаването се състоя в италианското посолство в Лондон. Решението за връчване на отличие на Мирън беше парафирано от президента на Италия Серджо Матарела.

Мирън, която е носителка на редица награди, сред които и "Оскар", има от години имение в Саленто в област Пулия в Южна Италия. Тя установи силни връзки с местната общност и води кампания за повишаване на осведомеността за епидемия, причинявана от бактерията Xylella Fastidiosa, която опустошава старите маслинови дървета в областта.

Meet Dame Helen Mirren, new Ufficiale of the Order of Stella d'Italia. 🥇🇮🇹🇬🇧 as officiated by Ambassador @InigoLND @ItalyinUK

"Благодаря на моята страна осиновителка", заяви Мирън по време на церемонията по получаване на отличието. Тя произнесе реч на английски и на италиански.

Мирън сподели, че любовта ѝ към Италия е започнала, когато на 15-годишна възраст тя е гледала филма "Приключението" на италианския режисьор Микеланджело Антониони с участието на италианската актриса Моника Вити.

Други награди

По-рано тази година Хелън Мирън бе удостоена с наградата "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия по време на ново специално предаване преди церемонията за наградите "Златен глобус".

Британската актриса е носителка на три награди "Златен глобус". Сред отличията в колекцията й са също "Оскар", "Еми" и "Тони", припомнят от БТА.

