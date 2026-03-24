Заради монополист: “Пътна помощ“ на протест, блокираха ключов софийски булевард

Служители от сектор "Пътна помощ" блокираха движението по бул. "Цариградско шосе" от входа на София в посока към центъра на града в знак на протест.

От бранша твърдят, че има злоупотреби с финансирането и възлагането на дейностите по пътна помощ, предава БНР.

Според протестиращите само една фирма извършва такива дейности, заради което част от останалите са пред фалит.

"Търпим изключителни загуби за това цялото нещо, почти сме пред фалит. Откакто излезе нареждане от антикорупционен фонд от ОДМВР-Ловеч има разпореждане само една фирма да седи с един телефон.

Има много видеоклипове, в които служител на "Автомагистрали" гони наш колега и казва, че тази кола може да бъде вдигната само от задължителната пътна помощ. Коя е тази задължителна пътна помощ аз не мога да кажа.

Не знаем какво следва, не можем да работим, уволнихме си работниците, следва да си продадем камионите. Да излезе някой властимащ да ни обясни", заявиха протестиращите.

