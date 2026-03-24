"Връщане 30-40 г. назад" след изборите? Сценарий от проф. Йоаким Каламарис (ВИДЕО)

"Всичко може да очакваме". Така университетският преподавател, икономист и бизнесмен проф. д-р Йоаким Каламарис коментира навлизането на България в поредната предизборна кампания, отчитайки преднината на доскорошния президент Румен Радев в социологическите проучвания. Той очаква да види програмата на "Прогресивна България", за да разберем с какво бившият държавен глава "е готов да направи компромис - с излизане от европейското семейство, ако „Възраждане“ го подкрепи?".

"Защото утре (Костадин) Костадинов може да каже – аз съм заявил, че не искам НАТО. Президентът може да каже – аз какво да направя, трябва да направя мнозинство, за да махна корупционерите. Ако в името на корупционерите ние се върнем 30-40 години назад в режими, по-лоши дори от сегашните...?", описа този сценарий проф. Каламарис в Студио Actualno.

"Тук има една политическа доктрина в България, която е печеливша за вътрешния електорат, но е пагубна за външните геополитически отношения. Според мен не можеш да си постоянният скандалджия, за да направиш впечатление. В България никога не сме имали един патриотичен фронт, както и не сме имали доскоро антикорупционен блок. Но патриотичния фронт още го търсим", посочи той и каза, че много хора възприемат ЕС като "враг", но никога не се обръща внимание на разклащане на суверенитета от други посоки.

Цените на горивата

По темата с кризата с цените на енергоносителите вследствие на войната в Иран икономистът направи съпоставка между България и Гърция. "Данъците и митническите такси в Гърция са по-високи с 20-30%. Това не е правилната посока на правителството, но то успява с по-голяма събираемост. В България цените на горивата остават сравнително ниски, но и в двете ситуации ДДС трябва да се намали поне наполовина за облекчения първо на гражданите, а след това и на бизнеса, за да може да не се породи инфлация", смята проф. Каламарис.

