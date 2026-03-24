Как изглежда илюзията на брака: Десислава Бакърджиева разказва (ВИДЕО)

Каква е истината, каква е любовта, дали си с един човек, когато го харесваш единствено? Какво остава от страстта в един брак - такива въпроси поставя пиесата “Илюзията на брака”. Това заяви в предаването “Студио Actualno” актрисата Десислава Бакърджиева по повод новата постановка, която се радва на огромен успех по театралните сцени.

По думите на Бакърджиева има различни школи в актьорското майсторство и всеки актьор работи по различна методология. В случая ние изследвахме много детайлно какво се е опитал да сподели автора. Оттам-насетне идва писалката, която доразказва историята, така че да се случи живото представление.

Не можеш да бъдеш добър актьор, ако не влагаш спомени, сърце, емоции, които ти се случват сега - трябва да живееш този текст, да го пречупиш през твоята призма, за да достигне до публиката. И драматургът е създател, и актьорът е създател. Публиката е жив организъм, а ние сме тези, които продължаваме да доразказваме живота на автора на сцената, сподели Бакърджиева.

Тя счита, че актьорът трябва да съумява да представя достоверни, живи образи, тъй като това е трудност, която обаче не е невъзможна за преодоляване.

