НА ЖИВО: Какви са плановете на Тръмп за Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Абсолютно скоропостижно на 23 март, американският президент Доналд Тръмп обърна плочата за Иран и макар Техеран да обяви на няколко пъти чрез свои представители, че лъже, президентът на САЩ също няколко пъти настоя - водим преговори, Иран се съгласи за ядреното оръжие. Колко може да се вярва на Тръмп е отдавна ясно - колкото на огранизатор на "тука има, тука нема". Затова турският информационен проект Clash Report прави обзор на това какво прави Тръмп, а не какво говори. Под "какво прави" се разбира кои американски военни части са ангажирани в Близкия изток, с цел "Иран".