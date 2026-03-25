"Елате по-близо": Иран предизвиква САЩ, войната застрашава технологичния сектор (ВИДЕО)

„От години очакваме американците да навлязат в определените точки, а вече повече от две десетилетия се подготвяме за този момент, като се обучаваме по стратегията за асиметрична война. Сега имаме само едно послание към американските войници: Елате по-близо“. Това написа на профила си в Х иранският официален представител Али Акбар Ахмадиан.
We have just one message for the American soldiers: Come closer. pic.twitter.com/cHzFBTF6JC
Друг висш ирански политик – Саид Джалили, пък обвини Тръмп в „измама“. „Този, който някога говореше за смяна на режима и раздробяване на Иран, сега се надява някой в Иран да се включи в диалог с него; макар че и това е просто опит за измама“, обяви той в Х.
The one who once spoke of regime change and the fragmentation of Iran now hopes that someone in Iran will engage in dialogue with him; though this, too, is merely an attempt at deception. pic.twitter.com/kB5s7IUXGC
Остри критики към Тръмп от експерт
Политиката на Доналд Тръмп бе разкритикувана остро и от бившия съветник по национална сигурност Джейк Съливан. „Можете да ударите ядрената програма на Иран. Но в края на краищата те все още имат запас от обогатен уран. Те все още имат центрофуги, разположени из различни съоръжения, за които може и да не знаем дори. И все още имат учени, които знаят как да съберат всичко това заедно“, предупреди той.
You can strike Iran’s nuclear program. But at the end of the day, they still have a stockpile of enriched uranium.
They still have centrifuges lying around various facilities we may not even know about.
And they still have scientists who know how to put… pic.twitter.com/6kdSFPOcPd
Според него, въпросът с ядрената програма на Техеран е можел да бъде разрешен мирно. „Само няколко дни преди да започнем да бомбардираме Иран, иранците поставиха предложение на масата в Женева, което отиваше далеч към разрешаване на ядрения проблем. И моето разбиране е, че нашата страна, нашите преговарящи, просто не разбраха какво им се предлага“, обясни той.
Just a few days before we started bombing Iran, the Iranians put a proposal on the table in Geneva that went a long way towards resolving the nuclear issue.
And my understanding is that our side, our negotiators, simply didn't understand what they were… pic.twitter.com/dONodtvd0J
Джейк Съливан предупреди, че целите на САЩ и Израел се разминават. „Израел би искал просто да разтури Иран, да предизвика хаос. Защото според тях разпокъсан Иран е по-малка заплаха за Израел. Сега, Съединените американски щати не могат да мислят по този начин. Защото сринат Иран означава срината глобална икономика, докато те продължават да заплашват Ормузкия проток. Това означава потенциален поток от бежанци към Европа, както видяхме след войната в Сирия. Това означава много други неща освен това. Така че аз вярвам, че когато става въпрос за тази война в Иран, има реална разлика между крайната цел на Израел и крайната цел на Съединените щати“, обяви Съливан.
When it comes to Iran, what Israel would like to do under this particular government is just break Iran—cause chaos. Because as far as they’re concerned, a broken Iran is less of a threat to Israel.
Now, the United States of America cannot think about it… pic.twitter.com/rkvW9dikIT
Задава ли се технологична криза?
Тайван разполага със запаси от втечнен природен газ само за около 11 дни — ограничен буфер, който е станал критичен след като Иран наруши корабоплаването през Ормузкия проток, прекъсвайки ключови доставки от Катар. Тъй като Тайван разчита значително на суровината за захранване на своята електроенергийна мрежа и полупроводниковата индустрия, всяко продължително прекъсване може да застраши производството на чипове, предупреждава POLITICO. Тайван е водещ производител на чипове и ако се стигне до недостиг на суровини, това ще доведе до огромна криза в технологичния сектор в световен мащаб.