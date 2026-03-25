"Елате по-близо": Иран предизвиква САЩ, войната застрашава технологичния сектор (ВИДЕО)

25 март 2026, 1:00 часа 531 прочитания 0 коментара
"Елате по-близо": Иран предизвиква САЩ, войната застрашава технологичния сектор (ВИДЕО)

„От години очакваме американците да навлязат в определените точки, а вече повече от две десетилетия се подготвяме за този момент, като се обучаваме по стратегията за асиметрична война. Сега имаме само едно послание към американските войници: Елате по-близо“. Това написа на профила си в Х иранският официален представител Али Акбар Ахмадиан.

Друг висш ирански политик – Саид Джалили, пък обвини Тръмп в „измама“. „Този, който някога говореше за смяна на режима и раздробяване на Иран, сега се надява някой в Иран да се включи в диалог с него; макар че и това е просто опит за измама“, обяви той в Х.

Остри критики към Тръмп от експерт

Политиката на Доналд Тръмп бе разкритикувана остро и от бившия съветник по национална сигурност Джейк Съливан. „Можете да ударите ядрената програма на Иран. Но в края на краищата те все още имат запас от обогатен уран. Те все още имат центрофуги, разположени из различни съоръжения, за които може и да не знаем дори. И все още имат учени, които знаят как да съберат всичко това заедно“, предупреди той.

Според него, въпросът с ядрената програма на Техеран е можел да бъде разрешен мирно. „Само няколко дни преди да започнем да бомбардираме Иран, иранците поставиха предложение на масата в Женева, което отиваше далеч към разрешаване на ядрения проблем. И моето разбиране е, че нашата страна, нашите преговарящи, просто не разбраха какво им се предлага“, обясни той.

Джейк Съливан предупреди, че целите на САЩ и Израел се разминават. „Израел би искал просто да разтури Иран, да предизвика хаос. Защото според тях разпокъсан Иран е по-малка заплаха за Израел. Сега, Съединените американски щати не могат да мислят по този начин. Защото сринат Иран означава срината глобална икономика, докато те продължават да заплашват Ормузкия проток. Това означава потенциален поток от бежанци към Европа, както видяхме след войната в Сирия. Това означава много други неща освен това. Така че аз вярвам, че когато става въпрос за тази война в Иран, има реална разлика между крайната цел на Израел и крайната цел на Съединените щати“, обяви Съливан.

Задава ли се технологична криза?

Тайван разполага със запаси от втечнен природен газ само за около 11 дни — ограничен буфер, който е станал критичен след като Иран наруши корабоплаването през Ормузкия проток, прекъсвайки ключови доставки от Катар. Тъй като Тайван разчита значително на суровината за захранване на своята електроенергийна мрежа и полупроводниковата индустрия, всяко продължително прекъсване може да застраши производството на чипове, предупреждава POLITICO. Тайван е водещ производител на чипове и ако се стигне до недостиг на суровини, това ще доведе до огромна криза в технологичния сектор в световен мащаб.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Тайван Джейк Съливан война Израел война Иран
