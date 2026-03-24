Почина обичана риалити звезда

24 март 2026, 17:26 часа
Отиде си обичана риалити звезда, която се бореше с рак. Звездата от шоуто "Женени от пръв поглед" Мел Шилинг почина на 54-годишна възраст. Тъжната новина идва само няколко дни, след като специалистката по запознанства сподели с феновете си, че "светлината ѝ угасва" и че не знае колко време ѝ остава да живее, след като разкри, че ракът ѝ се е разпространил в мозъка. Шилинг беше диагностицирана с рак на дебелото черво през 2023 г.

Трагичната новина беше споделена от съпруга на Мел, Гарет Бризбейн, в изявление, което започва така: "Мелани Джейн Бризбейн-Шилинг почина мирно днес, обградена от любов." Той похвали Мел, с която има дъщеря Мади, за нейната смелост и състрадание, като каза, че тя никога не се е оплаквала от болката си и е продължила да снима шоуто за запознанства, докато преминава през курсове на химиотерапия. Докато се сбогува със съпругата си, Гарет разказва: "В последните ѝ мигове, когато си помислих, че ракът ѝ е отнел способността да говори, тя ме привлече по-близо и ни прошепна на Мади и мен нещо, което ще ми дава сили до края на живота ми. Това ѝ отне всички останали сили, а този жест напълно олицетворяваше нашата малка Мелси. Дори тогава единствената ѝ мисъл беше за Мади и мен".

"Това е жена, която стана майка и телевизионна звезда на 42 години – и се справи отлично и с двете. Това е жена, която през двете години на химиотерапия, когато едва можеше да вдигне главата си от възглавницата, никога не се оплака и никога не престана да показва кураж, благородство, състрадание и съпричастност, и никога не пропусна ден от снимките. За повечето от вас тя беше Мел Шилинг – матриархът на MAFS и кралицата на риалити телевизията. За Мади и мен тя беше нашата малка Мелси: невероятна майка, пример за подражание и сродна душа", пише още съпругът ѝ.

"Животът може да бъде прекрасен, а може и да бъде невероятно жесток. Но в крайна сметка животът е мимолетен, крехък, а утрешният ден не е обещан на никого. Ако можете да направите нещо в памет на Мел, моля ви, живейте живота си пълноценно, обичайте близките си и се опитайте да не се тревожите за дреболии. Прекарах 15 прекрасни години с моята сродна душа и за мен беше привилегия да бъда до нея. За това ще бъда вечно благодарен. Сбогом, любов моя. Моята единствена. До следващата ни среща.", завършва той.

Яна Баярова
