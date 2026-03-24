Какво би накарало един човек да остане с екипа си и след пенсионирането?

Когато Пенка Тимова имала възможност да се премести на работа в магазин, който е по-близо до дома й, тя отказала без да се замисли. Причината? Хората, с които работи вече 20 години в Kaufland - Тракия. Днес, макар и в пенсионна възраст, 66-годишната Пенка продължава да избира своя екип и 4-часовите смени пред почивката у дома. За нея работата не е просто задължение, а мястото, на което се чувства млада, нужна и част от едно голямо семейство.

Началото

Преди да влезе в света на ритейла, Пенка е работила в съвсем различна сфера – в производството. Когато започва в Kaufland преди цели две десетилетия, всичко е ново за нея. „Никога не бях работила в търговията. Беше предизвикателство, но когато човек има желание, бързо свиква с всичко“, спомня си тя. С много ентусиазъм Пенка става част от екипа на първия магазин на веригата в България – този в пловдивския квартал „Тракия“, и бързо научава как се общува с клиенти и как се работи в голям екип.

Доверието

Пенка е доказателство, че когато си вършиш работата съвестно, няма как да не те забележат. Тя започва като редови служител, но бързо показва, че може да поема отговорност. Само няколко месеца по-късно ръководството ѝ гласува доверие, поверявайки ѝ сектор „Основни храни“. По онова време всички ръководители изчисляват на ръка колко стока е нужна за промоциите, за да може клиентите винаги да намират това, което търсят.

В крак с технологиите

През годините работата се променя много. Появяват се компютри, скенери и модерни системи, които автоматизират процесите в магазина и улесняват работата на екипите. Вместо да се притесни от новите технологии, Пенка ги приема с любопитство и интерес. „Научих се да работя с всичко ново. Гордея се, че продължих да съм в крак с времето“, споделя тя.

Второто семейство

Пенка неведнъж е имала възможност да се премести в друг филиал на Kaufland, който е по-близо до дома ѝ, но избира да остане там, където е нейното второ семейство – колегите. За нея спокойната атмосфера на магазина в кв. „Тракия“ и добрите отношения в екипа са по-важни от краткото пътуване. С много от колегите си тя е близка приятелка и извън магазина.

Енергията да продължиш

„Аз съм работохолик“, казва Пенка с усмивка. Днес тя вече е пенсионерка, но продължава да работи на 4 часа в любимия филиал. Тя цени лоялността на своя работодател през всичките 20 години от нейната кариера и уважението, което получава от своите ръководители. Когато не е на работа, Пенка намира спокойствие в малката си зеленчукова градина или докато шие гоблени. Но признава, че контактът с екипа е това, което я поддържа млада. И вероятно именно затова, когато говори за изминалите години, Пенка не използва големи думи. За нея тези 20 години просто са минали „като песен“.