Прогноза за времето - 31 януари 2026 г. (събота)

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, валежите в Североизточна България ще спрат, а слаби превалявания от дъжд и сняг ще има на отделни места в централните и планинските райони. Ще се усили вятърът от североизток и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София - около 0°. През деня след временно разкъсване, облачността ще се вплътни и на отделни места в западната половина от страната ще има слаби превялявания от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг и мъгли в планините

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се усили. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ