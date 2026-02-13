Най-важните новини за деня: 13 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 февруари 2026 г.

МВР ПРИЗНА - ПРОВЕЖДАЛО Е УЧЕНИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

Министерството на вътрешните работи потвърди, че е провело поне едно съвместно учение с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), станала известна от случая с откритите общо шест тела в хижа "Петрохан" и в подножието на връх "Околчица". Учението се е провело на територията на ОДМВР-Монтана на 3 май 2023 г., съобщи МВР. От датата става ясно, че по това време на власт е служебното правителство "Гълъб Донев 2", когато вътрешен министър беше Иван Демерджиев, а главен секретар на МВР - Петър Тодоров.

"ПЛАНИРАНИ ЖЕРТВИ, ЗА ДА СЕ СТИГНЕ ДО НЕЩО ПО-ГОЛЯМО": БОЙКО СТАНКУШЕВ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА"

Някой не много интелигентен в ДАНС е нарушил правилата и е задържал сигналите и разследването. Това мнение изрази лицето на неправителствената организация АКФ (Антикорупционен фонд) Бойко Станкушев в ефира на Нова телевизия относно случая "Петрохан-Околчица" и подадените сигнали за престъпление още през 2022 г. Той изрази възможността това да са "планирани жертви, за да се стигне до нещо по-голямо, с цел достигане до "по-голяма риба", за което ние не знаем и само гадаем".

ЧАСТНОТО УЧИЛИЩЕ "КОСМОС" СТАНАЛО ЛИ Е СЪУЧАСТНИК В ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН": МОН С РАЗКРИТИЯ ЗА ОЩЕ НАРУШЕНИЯ

Частното училище "Космос" е станало съучастник в това, че 15-годишното момче, което беше намерено мъртво край връх "Околчица", не е било на училище. Детето, което загина в трагедията "Петрохан", не е било на училище 114 дни от общо 170 или 2/3 от времето, което е трябвало да бъде прекарано в училище, не е било направено. Това заяви министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев пред БНТ. Още: Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

СЕКТАТА В ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА": ПСИХОЛОГ ЗА ОБЩНОСТТА НА КАЛУШЕВ

"Има всички елементи на секта в шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Има последователи и такива, които се привличат като ученици, защото манипулацията е много силна, особено при по-малките деца". Така децата лесно се манипулират, за да влязат в сектата. Това заяви психологът Иван Игов пред БНТ. И впоследствие се изказаха от Министерство на образованието и науката (МОН) за трагедията. Вижте какво казаха от просветното ведомство: Красимир Вълчев с шокиращи данни за отсъствията в училището, в което е учило загиналото 15-годишно момче

МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО ПО СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН-ОКОЛЧИЦА" СА ИЗПРАТЕНИ НА РАЯ НАЗАРЯН

Прокуратурата изпрати в Народното събрание материали от досъдебните производства за смъртта на шестима души в районите на хижа "Петрохан" и в района на връх Околчица, съобщиха от държавното обвинение. Те са изпратени до председателя на парламента с разрешение на наблюдаващите прокурори. В тях се съдържат разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства.

СРЕЩУ СОЛИДНА ГАРАНЦИЯ: ОТМЕНЕН Е ДОМАШНИЯТ АРЕСТ НА НИКОЛА БАРБУТОВ

Софийският градски съд измени мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов от домашен арест в парична гаранция в размер на 5000 евро. Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с бизнесмена Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова. До тук се стигна след твърдения на кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин, че им е упражняван натиск да участват в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки за определени фирми.

МУЛТИФОНДОВЕ: ДЕПУТАТИТЕ ОДОБРИХА РЕФОРМА ВЪВ ВТОРИЯ ПЕНСИОНЕН СТЪЛБ

Парламентът одобри на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда т.нар. мултифондов модел при втория пенсионен стълб. Законопроектът беше приет със 103 гласа "за". Против гласуваха "Възраждане", БСП и "Величие", а МЕЧ и ИТН се въздържаха.

НА ПРАГА ЛИ СМЕ НА ФИНАНСОВ ХАОС: СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИСТА ЮЛИЯН ВОЙНОВ (ВИДЕО)

Със сигурност се намираме във финансов хаос. Тази несигурност, която виждаме навсякъде, тези непрекъснати сривове на акции, на злато, сребро, биткойн, криптовалути и какво ли не, и то не съсредоточени на едно място, а в целия свят, говори, че нещата са хаотични, бих казал в доста сериозна степен.

ЙОТОВА РАЗМАХА ПРЪСТ НА СКОПИЕ: НЯМА ЕВРОЧЛЕНСТВО, ДОКАТО БЪЛГАРИТЕ НЕ БЪДАТ ВПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РСМ

Докато българите не бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, няма да има напредък за нейното европейско членство. Това не е само българската, това отдавна е европейската политика. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Двамата разговаряха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, като акцент на срещата им беше разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани.

ЖЕЛЯЗКОВ ПРОДЪЛЖАВА ДА БУТА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪВЕТА ЗА МИР НА ТРЪМП

Премиерът в оставка Росен Желязков е предвидил участие на България в първата сесия на Съвета за мир - междуправителствена инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Форумът е насрочен за 19 февруари във Вашингтон - дата, която съвпада с очакваното обявяване на служебно правителство, призвано да поеме управлението след подадената оставка на кабинета "Желязков".

ОБРАТ: ПОЯВИ СЕ КУПУВАЧ НА "ЛУКОЙЛ" И ОТ САУДИТСКА АРАБИЯ

Подкрепяната от Саудитска Арабия компания Midad Energy е подписала споразумение за придобиване на чуждестранните активи на руския енергиен гигант "Лукойл", който е подложен на санкции от страна на САЩ. Това е станало в ожесточена конкуренция с други компании, включително гиганта в областта на частния капитал Carlyle Group ("Карлайл Груп"), постигнала наскоро споразумение за покупка на по-голямата част от международните активи на "Лукойл". Смята се, че те са на стойност около 22 млрд. долара.

С ДВА ЖОКЕРА УКРАЙНА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ДА СИ ВЪРНЕ ПОЗИЦИИ НА ФРОНТА, РУСИЯ НЕ СПИРА ДА УБИВА ДЕЦА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили провеждат локализирани и опортюнистични контраатаки в близост до административната граница между областите Днепропетровск и Запорожие, вероятно за да се възползват от руското блокиране на терминалите на Starlink и платформата Telegram, което сполетя ударно армията на диктатора Владимир Путин. Геолокализирани кадри, публикувани на 12 февруари, показват руски удари срещу статични украински позиции на изток от река Гайчур (Янчур), включително на изток и в южната част на Добропиля и на север от Варваровка (и двете северозападно от Гуляйполе). Това показва, че украинските сили вероятно са запазили контрола над тези позиции преди вчерашния ден и че може би използват локализирани контраатаки, за да възстановят връзката между тези позиции на фронта, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

"УКРАЙНА НЯМА ДА ЗАГУБИ": ЗЕЛЕНСКИ ГОТОВ ДА ОТКАЖЕ ВСЯКАКВА СДЕЛКА, ОТКОЛКОТО ДА ПРИЕМЕ "ЛОШ МИР"

„По-скоро бих отказал всякаква сделка, отколкото да принудя хората си да приемат лош мир. Украйна не губи“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за The Atlantic. Той бе категоричен, че Украйна би предпочела да продължи да воюва, отколкото да се съгласи на лошо мирно споразумение.

ОТВЪД БОЙНИТЕ ГЛАВИ: ИСТИНСКИЯТ РИСК СЛЕД КРАХА НА "НОВ СТАРТ"

Новият договор СТАРТ, последното останало руско-американско споразумение за контрол върху въоръженията, беше обявен за невалиден. Въпреки периодичните разговори за удължаването му или за постигане на някаква форма на временно споразумение, интересът към запазването на договора рязко намаля, пише Foreign Policy. Това отчасти се дължи на продължаващите съмнения във Вашингтон относно добросъвестното изпълнение на задълженията на Русия, но може би по-важен фактор е заявеното желание на президента на САЩ Доналд Тръмп да изгради нова система за контрол върху въоръженията, която да включва и Китай.