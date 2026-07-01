Прогноза за времето - 2 юли 2026 г. (четвъртък)

И през следващото денонощие атмосферата над страната ще се задържи неустойчива. До полунощ все още в централните и западните райони ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. Впоследствие явленията ще отслабнат и затихнат. Все още до сутринта в северозападната част от страната ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над западната половина облачността ще бъде значителна, докато над повечето райони от Източна България ще е ясно. Сутринта на отделни места в североизточните части от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Утре още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в Източна България ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще се доближи до средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъждове и бури в планините

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Повече слънце по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ