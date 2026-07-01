Най-важните новини за деня: 1 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 юли 2026 г.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ СПОРНИЯ БЮДЖЕТ 2026 БЕЗ ПРОМЕНИ: ВСИЧКИ ВАЖНИ АКЦЕНТИ

Правителството на Румен Радев одобри проекта на бюджет за 2026 г. на министъра на финансите Гълъб Донев без промяна в първоначалните планове. Така дефицитът ще скочи до 5,7% от БВП (при 3% по критериите за еврозоната), разходите остават рекордните 56,8 милиарда евро, а таванът на новия дълг достига 10,1 милиарда евро. Решението бе потвърдено от Министерски съвет въпреки разнопосочните критики на опозиция, икономисти и работодатели за намаляване на разходите.

БЮДЖЕТ 2026 ЩЕ НАДУЕ ИНФЛАЦИЯТА: ЧЛЕН НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ПРЕДВИЖДА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ДО 2 ГОДИНИ

Бюджет 2026 ще породи инфлация. Онова, което правим като изследвания от Фискалния съвет е, че някъде към 2028 г. ще завършат краткосрочните и средносрочните цикли в икономиката, която по естествен път ще тръгне надолу. Ако не се направят усилия за увеличаване потенциала на БВП, растежът след 2028 г. може да мине през една криза и да падне значително. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов пред bTV. Още: Нови завои в бюджета: Председателят на КНСБ вярва, че ще бъдат направени

БЕЗ ДА СЕ ПОСЯГА НА ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ: ФОРМУЛАТА НА АСЕН ВАСИЛЕВ ЗА ДЕФИЦИТ ОТ 3%

Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор и пенсиите. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали. В девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните. Това коментира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

ОТНОВО НАСЛЕДЕНИ ПЛАЩАНИЯ: ДОНЕВ С ПОДРОБНОСТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА (ВИДЕО)

"Разходите за издръжка за 2026 г. нарастват спрямо бюджета за 2025 с 1,34 млрд. евро, от които ръстът в европейските средства е 254, 8 млн. евро, а по национален бюджет ръстът е 779,5 млн. евро", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев сред като Министерски съвет прие бюджета за 2026 г. и обясни разходите за издръжка, като от думите му стана ясно, че става въпрос за наследени плащания и за вече похарчени разходи.

КФН ДАДЕ "ДАЛЛБОГГ" НА ПРОКУРАТУРАТА ЗАРАДИ ОПИТ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВО И ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В РЕЖИМ НА ЗАБРАНА

Комисията за финансов надзор (КФН) е сезирала прокуратурата да провери договор, сключен между застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и здраве" и Търговска лига за прехвърляне на пенсионносигурителното дружество "ДаллБогг", което е 100% собственост на застрахователното дружество. Договорът е сключен на 16 декември 2025 г. с отложено плащане на 1 април 2026 г. На 2 април тази година КФН наложи забрана на "ДаллБогг" за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях.

РАДЕВ ИСКА БЪРЗИ ПРОВЕРКИ НА РЕМОНТИТЕ И СТРОЕЖИТЕ НА ПЪТИЩА: ОТКРИВА ГОРЕЩА ЛИНИЯ В МС

"Очаквам Министерство на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързи и щателни проверки на ремонтите и строежите на пътищата, спиране на сляпото плащане на фактури и фиктивни протоколи", каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното пленарно заседание. Министър-председателят заяви, че ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършена дейност.

БИСЕРИ ОТ ШЕФА НА АПИ: ПО СВЕТА НЯМА ПАРИ ЗА ПЪТИЩА, И У НАС НЯМА. ИНХАУС Е СПАСЕНИЕТО

"Това е, ако мога да кажа, световната тенденция. България е част от Европа и света – много години недофинансиране и поддръжка на пътната инфраструктура". Това заяви инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ, напомняйки, че масово от 20 000 километра пътна мрежа в България пътищата са строени през 70-те и 80-те години на XX век. Тодоров беше изрично попитан дали казва, че няма пари и дали е "световен феномен" историята с АМ "Хемус" и твърдяното незаконно строителство там. "За "Хемус" не мога да кажа", уточни Тодоров.

ВСИЧКО НА МАСАТА ЗА ОХРАНАТА НА ПЕЕВСКИ: ПРАВНАТА БИТКА ПРОДЪЛЖАВА

Ще се иска цялостна информация за охраната на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски - за целия период, през който е бил ограняван от Националната служба за охрана (НСО) и МВР, както и за парите, които са дадени за служителите на МВР. Това съобщи адвокат Александър Кашъмов в ефира на Нова телевизия. Припомняме, че преди дни стана ясно, че НСО е изразходвала най-малко 226 680,57 лева за охраната на Пеевски само през първите 10 месеца на 2025 г. Но Пеевски попада под охрана за пръв път през 2016 година.

ДПС ПРЕД РАЗПАД? КАКВО СТАВА? ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ С МЕХМЕД ЮМЕР (ВИДЕО)

Болезнено и мъчително виждаме как хегемонията на империята ДПС в смесените региони върви към своя залез. Това беше ясно още в големия разлом между Ахмед Доган и Делян Пеевски. ДПС след 19 април се оказа единствената оцеляла системна партия на прехода.

ВЛАДИМИР ЙОНЧЕВ: АЗ ПО-ГОЛЯМА ШУШУМИГА ОТ РУМЕН РАДЕВ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ (ВИДЕО)

Аз по-голяма шушумига от Румен Радев не съм виждал. Това каза в предаването Студио Actualno главният редактор на сайта Офнюз журналистът Владимир Йончев. Той отговори на въпрос има ли повод хората да протестират срещу управлението на “Прогресивна България“ и Румен Радев: “Ако ме питате кога протестите ще станат по-големи – когато критичната маса от фенове на Радев, които сега са го харесали за това, че изглежда мъжкар, изглежда генерал, някакъв човек, който знае накъде води, разберат каква шушумига е. Защото аз по-голяма шушумига от Радев досега не съм виждал. Това е човек и това е правителство, което е напълно безсилно. Още: Първи протест срещу Румен Радев: "Има ли пилот в самолета?" и "Тук не е Москва!" (СНИМКИ И ВИДЕО)

ГОЛЯМ ПОЖАР ИЗБУХНА В ХАЛЕТА НА "ЕКОБУЛПАК", ГОРИ ПЛАСТМАСА (ВИДЕО И СНИМКИ)

Гъсти облаци от дим се виждат от столичните квартали "Горна Баня", "Люлин", "Обеля" и "Надежда". Става въпрос за пожар в халета на фирма за преработка на пластмаса "ЕКОБУЛПАК" на адрес: ул. "Банско шосе", кв. "Република", гр. София. Информацията потвърдиха за Actualno.com от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН). Сигналът за пожара е подаден в 16:30 ч. в Столичната дирекция на пожарната.

КОГА ЩЕ СВЪРШИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА? РУСНАЦИТЕ ПИТАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ПРИ 50 ПОРЕДНИ ДНИ НЕЧУВАНИ БОЕВЕ БЕЗ НАПРЕДЪК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Само в периода 22 до 28 юни "Яндекс" (Yandex), руският еквивалент на Google, е регистрирал над 137 000 търсения от руснаци с въпрос "Кога ще свърши войната в Украйна?". Огромна част от тези търсения са от Московска и Ленинградска област, съобщава руското опозиционно издание "Медуза". То добавя, че за втора поредна седмица има ръст в търсенето на отговора на този въпрос и че предишният такъв пик е бил в периода 1 юни – 7 юни, когато украинските далекобойни дронове поразиха Санкт Петербург и то точно когато се провеждаше Международният икономически форум там.

ЩЕ ВКАРА ЛИ СИ ДЗИНПИН КИТАЙСКИ ВОЙСКИ В БЕЛАРУС: НЕДВУСМИСЛЕН СИГНАЛ КЪМ ПУТИН

На 29 юни беларуският президент Александър Лукашенко изненада политическите наблюдатели като направи спешно и необявено предварително посещение в Пекин. При това той замина за там директно от Москва след срещата си с Владимир Путин, която среща протече при закрити врати и почти никаква информация за нея не бе изнесена, но източници твърдят, че е преминала в неприятна атмосфера и с натиск от страна на Путин Беларус да влезе във войната с Украйна. Изненадите не свършиха дотук. След срещата си с Лукашенко китайският президент Си Дзинпин направи необичайно изявление, което съвсем удиви международните наблюдатели - той заяви, че подкрепя териториалната цялост и независимостта на Беларус. Почти всички анализатори са единодушни, че това бе ясен сигнал към Путин, че Китай няма да позволи Беларус да бъде притискан повече по отношение на войната срещу Украйна.

ЕВРОПА ПОЕМА КЪМ СБЛЪСЪК С КИТАЙ - ЗАСЕГА ИКОНОМИЧЕСКИ

Разговорите между Китай и Европейския съюз по икономически и търговски въпроси навлизат във все по-напрегната фаза, докато двете страни се подготвят за първата среща на новия механизъм за търговски и инвестиционни консултации. Според редакционна статия на италианското издание L'AntiDiplomatico, позоваваща се на публикация на китайското издание Global Times, Пекин обвинява Брюксел, че съчетава призиви за диалог с подготовка на нови търговски ограничения.

ЖЕГАТА В ЕВРОПА: ЕКСТРЕМНОТО ВРЕМЕ ИЗПРАВЯ ПРЕД КРИЗА КОНТИНЕНТА (ВИДЕО)

След силната гореща вълна в цяла Европа през миналата седмица, началото на юли ще предложи няколко дни на разхлаждане. Метеоролозите обаче предупреждават, че още през първата половина на месеца Западна Европа ще бъде обхваната от нова гореща вълна, а през втората половина на юли много високи температури се очакват и в България.