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Управляващите отхвърлиха забраната за социални мрежи за деца

01 юли 2026, 18:06 часа 457 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите отхвърлиха забраната за социални мрежи за деца

Парламентарната комисия по труда и социалната политика отхвърли на първо четене законопроекта на ГЕРБ за промени в Закона за закрила на детето, който предвиждаше забрана за използването на мобилни телефони в училище и ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Предложението беше подкрепено от шестима депутати, а 14 се въздържаха, което не позволи то да продължи към следващия етап от законодателната процедура.

Една от основните промени предвиждаше учениците да нямат право да използват мобилни устройства за комуникация в училище, освен когато това е необходимо за образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства.

Законопроектът включваше и ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст чрез система за удостоверяване на възрастта. Според текстовете регистрацията в платформите трябваше да става чрез специално технологично решение, което анонимно да потвърждава навършената възраст на потребителя. Още: Великобритания лишава децата от социални мрежи, Силициевата долина реагира (ВИДЕО)

За децата между 13 и 16 години беше предвиден достъп само след изрично съгласие от родител или настойник, като това разрешение можеше да бъде оттеглено по всяко време. Конкретните правила трябваше да бъдат разписани в наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в шестмесечен срок след евентуалното приемане на закона.

От "Прогресивна България" заявиха, че подкрепят необходимостта от регулация, но определиха законопроекта като недостатъчно прецизиран.

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"В този законопроект виждаме няколко притеснителни неща. Предложеният от вносителя режим не е достатъчно ясен, за да бъде записан по този начин в закон. Като начало обаче предложенията са добри за уреждане на обществените отношения в тази област", заяви Мария Тодорова.

По думите ѝ липсва и достатъчна яснота каква е обществената подкрепа за част от предлаганите мерки.

Колежката ѝ Александра Ангелакова постави въпросите за техническата реализация на системата за удостоверяване на възрастта и защитата на личните данни на непълнолетните.

"Необходима е оценка на техническите възможности за предлагане на подобна система на ниво защита на личните данни", посочи тя.

Подкрепа за идеята изразиха и представители на други парламентарни групи, но също отправиха редица забележки. От "Демократична България" акцентираха върху липсата на европейски цифров портфейл за идентичност и подчертаха, че без активен диалог с родители и деца подобни забрани трудно биха постигнали желания ефект.

Един от вносителите на законопроекта Красимир Вълчев заяви, че именно Министерството на иновациите и дигиталната трансформация следва да разработи европейския цифров портфейл. Според него ограниченията няма да превърнат децата в "дигитални отшелници", а ще ги предпазят от негативното влияние на прекомерната употреба на социални мрежи върху развитието на мозъка. Още: Всяка допълнителна минута в социалните мрежи - крачка по-близо до депресия

Законопроектът получи принципна подкрепа и от няколко държавни институции, които обаче предложиха редица промени.

От Държавната агенция за закрила на детето смятат, че ограничението за достъп до социалните мрежи трябва да важи за деца до 14-годишна възраст, а не до 16 години. Оттам настояха още в закона да бъдат включени и попечителите, както и да бъдат въведени ясни дефиниции за "социална медийна платформа" и "платформа за споделяне на аудио и видео съдържание".

Министерството на труда и социалната политика предложи сред лицата, които могат да дават съгласие, да бъдат включени и другите възрастни, полагащи грижи за детето, както и да се предвидят изключения за деца със специални образователни потребности.

Министерството на образованието настоя за по-ясна дефиниция на понятието "образователни институции", а Министерството на иновациите и дигиталната трансформация препоръча проектът да премине през широко обществено обсъждане и да бъде изготвен подробен анализ на възможните модели за удостоверяване на възрастта, както и на техническата реализуемост на предлаганите мерки.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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