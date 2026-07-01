Кабинетът "Радев":

Проблеми с тока в София заради силната буря - отстраняват се поетапно

01 юли 2026, 22:14 часа 706 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Проблеми с тока в София заради силната буря - отстраняват се поетапно

Свирепата буря, която удари София, макар и кратка, доведе до проблеми с тока на някои места в столицата. Съгласно информацията в сайта на ЕРМ Запад, все още текат ремонти работи, за да се върне електричеството на места в "Изгрев" (в района на "София Тех Парк", "Подуяне" (на само едно място, на ул. "Братя Пешеви"), "Слатина" и "Филиповци".

Actualno.com получи сигнал и за липса на ток в един блок на "Надежда 1", но от ЕРМ Запад ни увериха, че аварийните екипи знаят и работят. Подобна ситуация имаше и в "Младост 3", пак по наша информация, но там вече всичко е наред, реакцията е била доста бърза, в рамките на под час - предвид сериозната буря нормално има и повече сигнали за щети в самата столица - ОЩЕ: Брутална буря удари София. Колко дъжд падна? (ВИДЕО)

По-рано, заради паднало дърво и скъсана контактно-кабелна мрежа имаше спиране на движението на трамваите на улиците "Пиротска", "Одрин" и ул. "Странджа". Спряно беше и движението на трамваите на бул. "Ал. Стамболийски" и ул."Антим І", както и на обръщалото на "Гео Милев". 

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Actualno.com Редактор
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