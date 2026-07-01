Жегата в Европа: Екстремното време изправя пред криза континента (ВИДЕО)

След силната гореща вълна в цяла Европа през миналата седмица, началото на юли ще предложи няколко дни на разхлаждане. Метеоролозите обаче предупреждават, че още през първата половина на месеца Западна Европа ще бъде обхваната от нова гореща вълна, а през втората половина на юли много високи температури се очакват и в България.

Най-ниските температури ще са между 10 и 15 градуса, а най-високите максимални температури, които ще се реализират през втората половина на месеца, ще бъдат между 38 и 43 градуса, казват експерти от Националния институт по метеорология и хидрология.

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Последните седмици показаха, че екстремните жеги вече не са характерни само за Средиземноморието. Температури над 40 градуса бяха регистрирани в Испания, Франция, Италия и части от Германия, а топлинната вълна постепенно се придвижва към Централна, Източна и Югоизточна Европа. Световната метеорологична организация предупреждава, че горещият въздух ще продължи да се разпространява на изток, обхващайки и Балканския полуостров.

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Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус заяви, че от 21 юни насам са регистрирани над 1300 допълнителни смъртни случая, свързани с екстремните горещини в Европа. Повече от 150 милиона души на континента са били засегнати, написа той в публикация в X на 28 юни.

Екстремните метеорологични условия накараха европейските власти да предприемат драстични мерки за предотвратяване на заболявания, свързани с жегата, пишат от BBC.

В четвъртък холандският музикален фестивал Defqon.1 беше отменен след безпрецедентен код „червено“ предупреждение за екстремни горещини.

В Париж властите забраниха пиенето на алкохол на обществени места и отложиха ЛГБТИ парада, за да помогнат на претоварените служби за спешна помощ. Според моделирани оценки, между 2000 и 2019 г. е имало приблизително 489 000 смъртни случая, свързани с горещините, годишно.

Според учени от инициативата World Weather Attribution настоящата европейска гореща вълна е пример как климатичните промени усилват естествените атмосферни процеси. Анализите показват, че подобна юлска жега би била практически невъзможна преди няколко десетилетия без влиянието на глобалното затопляне.

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Днес подобни екстремни температури вече се наблюдават значително по-често, а нощите също остават необичайно топли, което увеличава риска за здравето на хората.

Actualno.com напомня, че здравето, добрият тонус и кондиция са приоритет в горещото време. Експертите препоръчват в дните с екстремно високи температури да ограничим престоя на открито, особено между 11:00 и 17:00 часа.

Ако се налага да излизате, носете светли и леки дрехи от естествени материи, шапка с широка периферия и слънчеви очила. Пийте достатъчно вода през целия ден, дори когато не усещате жажда. Избягвайте алкохола и прекомерната консумация на кофеинови напитки, тъй като могат да допринесат за обезводняване.