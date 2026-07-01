150 участници от над 1000 кандидати: BILLA даде старт на лятната си ученическа програма

BILLA постави началото на новото издание на своята лятна ученическа програма, която дава възможност на млади хора да направят първите си професионални стъпки и да се запознаят отблизо с динамиката на ритейл бизнеса. През тази година интересът към програмата е изключително висок – над 1000 млади хора заявиха желание за участие, като повече от 150 ученици от цялата страна бяха избрани за летен стаж в 60 обекта на BILLA в цялата страна.

Откриването на тазгодишното издание се проведе паралелно в Централния офис на BILLA в София и в обучителните центрове на компанията в цялата страна. Събитието събра на едно място учениците и представители на ръководството на компанията. В срещите взеха участие изпълнителният директор на BILLA България Албена Георгиева и Цвета Величкова, ръководител „Човешки ресурси“, заедно с други членове на управленския екип. Те не само поздравиха участниците, но и влязоха в ролята на ментори, споделяйки личен опит, практически съвети и насоки за кариерно развитие. В духа на програмата, срещата се превърна в открит диалог за мотивацията, професионалните избори и възможностите за развитие в съвременната работна среда.

„В BILLA сме дълбоко убедени, че увереността и уменията се изграждат с опит. Затова се стремим да даваме на младите хора именно това – шанс да направят първите си стъпки в реална среда и да открият многобройните възможности, които предоставя ритейлът“, сподели Албена Георгиева.

Менторският елемент е ключова част от програмата – чрез директния контакт с опитни професионалисти участниците получават ценна перспектива за развитието в ритейл сектора, както и насоки, които могат да им бъдат полезни независимо от бъдещия им кариерен път.

Лятната ученическа програма се реализира за четвърта поредна година и е насочена към ученици на възраст между 16 и 18 години. Тя ще се проведе в периода от 1 юли до 1 септември, като участниците ще работят при гъвкаво работно време и ще придобият ценни практически умения в реална бизнес среда.