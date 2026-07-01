Радев: Всички американски самолети-цистерни напуснаха летище „Васил Левски“

Всички американски самолети цистерни за зареждане на изтребители във въздуха вече са напуснали летище „Васил Левски“. Това обяви премиерът по време на редовното заседание на кабинета. „Както обещахме, военните самолети цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица“, каза Румен Радев.

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През февруари 2026 г. българското правителство разреши разполагането на до 15 тежки военнотранспортни самолети и въздушни цистерни Boeing KC-135 Stratotanker заедно с обслужващ персонал на гражданското летище в София. Тяхната функция беше презареждане с гориво във въздуха на съюзнически самолети, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство на НАТО (Air Policing) по Източния фланг.

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