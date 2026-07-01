България ударена от над 17 500 мълнии само за 24 часа: Ето в кой район е бил погромът

Само за последните 24 часа в района на България са регистрирани над 17 500 мълнии, съобщават колегите от Meteo Balkans. Това, според тях, показва изключително висока гръмотевична активност над страната ни. Най-интензивна е била обстановката в Северозападна България, където са отчетени над 10 000 мълнии, превръщайки региона в епицентър на бурите в последното денонощие.

Интензивните валежи, електрическите разряди и на места силните пориви на вятъра са дошли от буреносни клетки. На отделни места валежите са били значителни, като са довели до локални проблеми с оттичането на водата.

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Какво ни очаква

Meteo Balkans пишат, че и през следващите часове атмосферната обстановка ще остане динамична. Очаква се развитието на нови мощни гръмотевични бури, придружени от интензивни валежи, честа мълниеносна активност, силни пориви на вятъра и условия за градушки.

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават за повишен риск от опасни атмосферни явления и са издали Ниво 2 за части от страната. Съществуват условия за силни гръмотевични бури, проливни валежи, както и за локални наводнения, особено в районите с по-сложен релеф. В планинските райони също остава повишен риск и от свлачища вследствие на очакваните значителни количества валежи.

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Препоръчва се на гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения, да избягват престой на открито по време на гръмотевични бури и да бъдат особено внимателни при пътуване в райони с интензивни валежи и възможни наводнения.