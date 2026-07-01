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Радар за икономика: Най-важните новини на 1 юли 2026 г.

01 юли 2026, 23:00 часа 273 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радар за икономика: Най-важните новини на 1 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 1 юли 2026 г.

Правителството прие спорния Бюджет 2026 без промени: всички важни акценти

Правителството на Румен Радев одобри проекта на бюджет за 2026 г. на министъра на финансите Гълъб Донев без промяна в първоначалните планове. Така дефицитът ще скочи до 5,7% от БВП (при 3% по критериите за еврозоната), разходите остават рекордните 56,8 милиарда евро, а таванът на новия дълг достига 10,1 милиарда евро. Решението бе потвърдено от Министерски съвет въпреки разнопосочните критики на опозиция, икономисти и работодатели за намаляване на разходите.

Правителството прие спорния Бюджет 2026 без промени: всички важни акценти

Инфлацията в България се забавя, но остава втора в еврозоната

Годишната хармонизирана инфлация в България се забави до 5,3% от 6,3% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната след тази на Литва, която се ускори до 5,5 на сто. В сравнение с май през юни потребителските цени у нас намаляват с 0,4 на сто след ръст от 0,3 на сто месец по-рано. Това показват предварителните данни на Евростат. Най-ниска е инфлацията през юни в Малта - 1,9%, в Естония и Франция - 2% и в Германия - 2,4%.

Инфлацията в България се забавя, но остава втора в еврозоната

От 1 юли: По-високи сметки за ток, парно и топла вода

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Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес (1 юли), като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски, ще повиши сметките за ток на потребителите с около 1 евро.

Снимка: БГНЕС

От 1 юли: По-високи сметки за ток, парно и топла вода

Краят на лева: Почти всички вече са обменени в евро

Над 94% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение към началото на 2025 г., вече са обменени в евро. Това показват данните на Българската народна банка към 30 юни 2026 г. – датата, на която изтече шестмесечният срок за безплатна обмяна на налични левове в евро в търговските банки. По информация на централната банка до края на деня са обменени 29,4 млрд. лева, което представлява 94,48% от наличните в обращение левови банкноти и разменни монети. Извън касите на БНБ остават около 1,7 млрд. лева.

Краят на лева: Почти всички вече са обменени в евро

Еврото стартира новия месец с пореден рязък завой в курса

Не спират обратите в курса на еврото - след като на 29 юни то първо слезе под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар, а в течение на деня се качи над това равнище и стигна 1,1433, днес (1 юли) единната европейска валута започна с леко понижение спрямо последните регистрирани нива от вчера (1,1425 спрямо долара). Припомняме, че еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г., а наскоро гравитираше около границата от 1,13 спрямо долара.

Еврото стартира новия месец с пореден рязък завой в курса

Цената на петрола смени посоката заради Иран и САЩ

Цените на петрола се повишиха в сряда, 1 юли, на фона на опасенията, че провалът на преговорите между Иран и САЩ за сключване на окончателно споразумение за прекратяване на войната може да удължи прекъсванията в доставките от Близкия изток. "Ормузкият проток продължава да се отваря, но процесът е неравномерен, непредсказуем и не напълно прозрачен... Освен ако не се постигне ново споразумение между Вашингтон и Техеран, пазарът може да изчака и да наблюдава за траен мир и спокойствие, преди цените на суровия петрол да възобновят низходящата си тенденция“, заяви Вандана Хари, основателка на компанията за анализ на петролния пазар Vanda Insights.

Цената на петрола смени посоката заради Иран и САЩ

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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