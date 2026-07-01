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Държавата разпредели парите за час програма на БНТ и БНР

01 юли 2026, 16:31 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Държавата разпредели парите за час програма на БНТ и БНР

Правителството на Румен Радев утвърди нормативи за час програма на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) за 2026 г. - за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми. Сумите са по-ниски спрямо последната актуализация на Министерски съвет от декември 2025 г., които отново бяха за 2026 г. - във връзка с тогавашния проект за бюджет. Този проект на кабинета "Желязков" обаче доведе до масови протести и в крайна сметка правителството подаде оставка в началото на годината, докато и досега държавата е на удължителен бюджет.

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Сумите за БНТ и БНР

Във връзка със също спорния проект за Бюджет 2026 кабинетът "Радев" предлага сумата за БНТ да е 1323,80 евро на час програма, а за БНР - 331,80 евро.

В последното предложение от декември 2025 г. сумите бяха 1410 евро за БНТ и 353 евро за БНР.

За 2025 г. обаче утвърдените суми бяха следните: за БНТ - 2427 лв., или около 1240 евро, а за БНР - 639 лв., или около 326 евро.

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"Размерите на нормативите за час програма са съобразени с предвидения обем/часове телевизионна програма и радиопрограма за 2026 г., съответно на БНТ и на БНР, съгласно издадените от Съвета за електронни медии лицензни за доставяне на аудио-визуална медийна услуга и радиоуслуга. Съобразени са и с основните допускания при разработването на проекта на Бюджет 2026 г.", аргументират се от правителството.

Снимка: БГНЕС

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"Взети са предвид ефектите от промяна в размера на минималната работна заплата съгласно Постановление № 243 на Министерския съвет от 2025 г. и от увеличение на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август 2026 г. За 2026 г. е приложена политика по доходите в изпълнение на чл. 3, ал. 2, изречение трето от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. - увеличение на достигнатите към 31.12.2025 г. възнаграждения с 5 на сто", допълват от кабинета.

Предложените нормативи за час програма са изчислени при общ обем телевизионна програма - 35 040 часа, и радиопрограма — 100 375 часа.

На база на определените нормативи за час програма се определят проектите на трансфери (субсидия) от държавния бюджет на БНТ и БНР за изпълнението на функциите им като национални обществени доставчици на аудио-визуални медийни услуги и радиоуслуги.

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