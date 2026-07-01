Когато жегите не ни плашат: Капчици допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Горещините в Европа са тежки не само за хората и всеки се спасява както може:
Още: Кой е най-добър на плажа?: Доза допамин за днешния ден
#animals #funnyanimals #animalvideos #funnyanimalvideos pic.twitter.com/rPOZYgqGnU— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) June 26, 2026
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.