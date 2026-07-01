Спорт:

Когато жегите не ни плашат: Капчици допамин за днес

01 юли 2026, 22:30 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Когато жегите не ни плашат: Капчици допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Горещините в Европа са тежки не само за хората и всеки се спасява както може:

Още: Кой е най-добър на плажа?: Доза допамин за днешния ден

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес