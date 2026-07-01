Заради неизвестен дрон: Вдигнаха изтребители и хеликоптер в Румъния

Два изтребителя и хеликоптер бяха вдигнати в Румъния, след като системата за радарно наблюдение засече въздушна цел в близост до границата с Украйна. Това предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Министерството на националната отбрана.

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Системата за радарно наблюдение на Министерството на отбраната е засякла около 13:20 часа въздушна цел на разстояние около 30 километра от украинския град Вълкове, а Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, който е от своя страна е изпратил предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата RO-Alert в 14:09 часа, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

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Два изтребителя "Юрофайтър Тайфун" на британските военновъздушни сили, разположени във военновъздушната база във Фетещ и изпълняващи мисия на охрана на въздушното пространство на Румъния, както и хеликоптер "Пума" на румънските военновъздушни сили, са излетели в 14:10 часа с цел наблюдение на въздушната ситуация по границата с Украйна. "Не са регистрирани случаи на неразрешено навлизане в националното въздушно пространство или случаи на сблъсък на летателен апарат със земята", посочва още Министерството на отбраната.

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