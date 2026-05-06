Русия отстъпва в Мали: "Африканският корпус" напусна трета ключова база

Руският "Африкански корпус" към Министерството на отбраната на Русия е започнал изтегляне от още една стратегическа база в Мали, съобщава френското издание Le Monde. Става дума за военния лагер в Агельхок, откъдето силите на управляващата военна хунта и руските наемници постепенно се изтеглят без сражения.

По информация на изданието до 25 април в базата са се намирали около 100 руски бойци. На 5 май сутринта от лагера са потеглили най-малко 30 автомобила, които трябва да се присъединят към колона, напуснала по-рано Тесалит - ключов военен център в северната част на страната.

Според източници на Le Monde изтеглянето се извършва в рамките на "всеобхватно споразумение", постигнато с участието на Алжир. Алжирските власти от години се противопоставят на присъствието на чужди военни сили в близост до границите си - независимо дали става дума за френски части в миналото или за руски формирования днес.

Въпреки отстъплението от северните райони, руското присъствие в Мали остава значително. По оценки в страната все още действат около 2500 руски наемници, а масово изтегляне на тези сили засега не е започнало. Френски военни източници твърдят, че новата стратегия на Москва е да концентрира силите си в централните и южните части на Мали, за да подпомогне военната хунта в задържането на властта.

Само през последните седмици "Африканският корпус" е напуснал и стратегическия "суперлагер" в Тесалит, а преди това се изтегли и от град Кидал - символичен бастион на туарегските групировки. Именно Кидал беше превзет през ноември 2023 г. с помощта на бойците от ЧВК "Вагнер".

След военния преврат през 2021 г. Мали се управлява от хунта, оглавявана от временния президент Асими Гоита. Първоначално режимът разчиташе основно на подкрепата на "Вагнер", но след бунта на Евгений Пригожин руските власти прехвърлиха операциите в региона към новосъздадения "Африкански корпус" под контрола на руското Министерство на отбраната.

Междувременно ситуацията със сигурността в страната продължава да се влошава. Агенция Reuters съобщи, че координирана атака на свързана с "Ал Кайда" джихадистка групировка и туарегския алианс "Фронт за освобождение на Азавад", извършена на 25 април, е била най-мащабната в Мали през последните години.